Skuespiller Glenne Headly er død

Skuespilleren ble bare 63 år gammel.

Den Emmy-nominerte skuespillerinnen døde torsdag, melder Variety.

Headly har spilt i filmer som «Dirty Rotten Scoundrels» og «Dick Tracy», og HBO-serien «The Night Of». Hun spilte også rollen som Dr. Abby Keaton i tredje sesong av TV-serien «ER».

Headly delte lerret med Emma Watson og Tom Hanks i filmen «The Circle» som kom ut tidligere i år.

Headly skal også ha vært i gang med filmingen av TV-serien «Future Man» som blir produsert av skuespiller Seth Rogen.

– Det er med dyp sorg vi kan bekrefte at Glenne Headly har gått bort. Vi ber om at familiens privatliv respekteres i denne vanskelige tiden, har en representant for skuespilleren uttalt.

Dødsårsaken er foreløpig ukjent.