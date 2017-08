Russell Brand giftet seg i hemmelighet

Komiker Russell Brand (42) og Laura Gallacher (30) ga hverandre sitt ja lørdag.

Paret, som har datteren mabel på ni måneder, ble smidd i Hymens lenker i Remenham kirke nær hjemmet i Oxfordshire, melder en rekke medier, deriblant Daily Mail og People.

The Sun var aller først ute med å kunne fortelle om bryllupsfesten som skal ha blitt holdt hemmelig for å «unngå sirkus». Avisen har også bilder av paret, som viser at bruden var iført hvitt fra topp til tå.

Husker du? Risikerte å bli kastet ut av Twitter

– Det var en nydelig begivenhet, og lille Mabel var hedersgjest, sier en ikke navngitt tilstedeværende.

NYGIFT: Russell Brand, her under en demonstrasjon for en tid tilbake. Foto: AFP

Brand var gift med popstjernen Katy Perry (32) fra 2010 til 2012. Ekteskapet endte brått. Den kontroversielle, men populære komikeren skal ha brutt med kona gjennom en tekstmelding.

Selv om han har kjent Gallacher siden 2007, og angivelig hadde av-og-på-romanser med henne frem til 2010, ble de to først offisielt kjærester i 2015.

Brand fridde i juni i fjor. Da var det nettopp blitt kjent at Gallacher ventet barn.

Ekteskapet er det første for Gallacher.

Laura Gallacher er lillesøsteren til sportsnyhetsankeret Kirsty Gallacher (41), et kjent TV-fjes i Storbritannia. De er døtre av den kjente tyske golferen Bernard Langer.

Russell Brand: – Angrer på at jeg ikke hjalp henne