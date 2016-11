Prins Harry er bekymret for kjærestens sikkerhet

Det britiske kongehuset bekrefter forholdet mellom Prins Harry og Meghan Markle.

I en uttalelse, som blant annet er publisert på kongehusets Facebook-side, advarer Kensington Palace mot behandlingen Markle har fått i britiske medier.

Hun skal ha blitt utsatt for trakasseringer og rasisme, både i pressen og i sosiale medier.

Kongehuset skriver at mye av trakasseringen har foregått mye offentlig, men at noe har blitt skjult for offentligheten.

– Det har vært en kamp å holde ærekrenkende artikler borte fra avisene. Markles mor har måttet kjempe seg forbi fotografer for å komme inn til sin egen inngangsdør, og journalister har begått ulovlige forsøk på å få tilgang til hennes hjem. Det har også vært en bombardering av bestikkelser fra aviser til Markles ekskjærester, kollegaer og nære venner for å få informasjon om henne, står det skrevet i uttalelsen.

I pressemeldingen skriver de også at Harry er bekymret for kjærestens sikkerhet.

– Det er ikke greit at hun skal bli utsatt for en slik storm bare et par måneder etter de ble et par. Prins Harry vet at folk vil si at «dette er prisen å betale og at dette er en del av gamet». Han er sterkt uenig. Dette er hans og hennes liv.

Det skrives også at Prins Harry selv ville at kongehuset skulle gi en pressemelding i håp om at pressen kan reflektere over hvilke skader dette medfører.

– Han vet at det er uvanlig å gå ut med en slik uttalelse, men håper at dere vil forstå hvorfor han har følt det nødvendig å uttale seg offentlig, skrives det i pressemeldingen.

Romansen mellom prins Harry og Meghan Markle har vært solid tabloidmat både i USA og spesielt i England de siste månedene. Noe av bakgrunnen for dagens uttalelse fra Buckingham Palace kan blant annet være flere oppslag i Daily Mail der avisen finkjemmer skuespillerinnens bakgrunn og konkluderer med at hun høyst sannsynlig er etterkommer av afrikanske slaver som vokste opp i et sterkt segregert USA.

Det kommer frem av konteksten at dette selvfølgelig er i skarp kontrast til prins Harrys beskyttede oppvekst i den britiske kongefamilien.

POPULÆR: Meghan Markle (35) har en rekke roller bak seg, men er aller mest profilert for sin innsats i den populære serien «Suits». På dette bildet fra mars i år blir hun intervjuet om nettopp denne serien. Foto: Evan Agostini , AP

Meghan Markle er av kaukasisk avstamning på farssiden, mens moren er afro-amerikaner. Hun har flere ganger snakket med stolthet over sin herkomst og jobber også aktivt med sosiopolitiske spørsmål i regi av FN.



Britiske Daily Mail har også besøkt området i Los Angeles der Meghan Markles mor fremdeles bor, Crenshaw, og beskriver stedet som et av de tøffeste og mest nedslitte og gjenginfiserte områdene i hele storbyen.

Daily Mail bruker i denne artikkelen referansen «Straight Outta Compton» etter den ferske filmen om tilblivelsen av hiphop-legendene N.W.A.s debutalbum.

Det har heller ikke hjulpet det unge parets forhold at Markles søster – de to har ikke hatt kontakt på flere år – gikk ut i The Sun og kalte Meghan Markle en «sosial klatrer» og at «hun ikke passet som prinsesse».

Av det mer kuriøse slaget, men vel så belastende for paret, var nyheten om en sex-scene med Meghan Markle fra serien «Suits» ble lagt ut på pornonettstedet Pornhub etter at romansen ble kjent, noe som førte til at søket etter navnet hennes økte med 1430%.

Harry har tidligere hatt to lengre forhold som var kjent i media. Fra 2004 til 2011 datet han Chelsy Davy fra og til, og mellom 2012 og 2014 var han sammen med Cressida Bonas. I et intervju i mai uttrykte Harry stor bekymring for hva en fremtidig kjæreste kom til å måtte tåle av snoking i privatlivet.

– Jeg har en massiv paranoia inni meg, skal Harry ha sagt om den oppmerksomheten og offentlige granskningen som venter enhver kvinne han snakker med offentlig ifølge People og International Business Times.

Prins Harry om singellivet: – Jeg er ingen Bridget Jones.

Den siste tiden har romansen blitt hyppig omtalt i britiske medier. «Han har falt pladask», sa en kilde til amerikanske E!Online i forrige uke.