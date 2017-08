Michael Douglas (72) blir bestefar

Michael Douglas skal bli bestefar. Sammen med sin kjæreste venter sønnen Cameron (38) barn. Han slapp ut av fengsel for ett år siden etter å ha sonet nesten syv år for narkotikaforbrytelser.

Det bekrefter en kilde som står både far og sønn nær overfor People.

– Alle gleder seg på Camerons vegne og Michael ser frem til å bli bestefar, sier kilden til People.

Cameron har vært sammen med den ett år eldre Vivian Thibes, som er yoga-instruktør og opprinnelig fra Brasil, siden han i all stillhet slapp ut fra fengsel for ett år siden.

Cameron, som er Douglas eldste av tre barn, ble i 2010 dømt til fem års fengsel for besittelse av heroin og for å ha distribuert store mengder metamfetamin og kokain.

– Jeg tror at Cameron nå får en sjanse til å starte et nytt liv, og at han selv er klar over det. Han ville ellers komme til å dø, eller noen ville drept ham. Etter min oppfatning får han nå tiden han trenger til å bygge seg opp igjen og starte friskt, uttalte en optimistisk pappa Douglas etter at dommen mot sønnen var falt.

Pappa Michael har støttet sin sønn hele veien og har jevnlig besøkt ham i fengselet. Han har kjempet hardt for at sønnen skulle slippe ut av isolasjon og han har vært en skarp kritiker av det amerikanske fengselssystemet. Blant annet benyttet han takketalen da han fikk en Emmy-pris i 2013:

Egentlig skulle ikke Cameron vært løslatt før i 2018. Han bor nå på et rehabiliteringshjem i Brooklyn. Michael Douglas har hele veien snakket varmt om sønnen som han fikk sammen med ekskona, skuespiller Diandra Douglas. De to ble skilt i 2000 etter 18 års ekteskap etter et skilsmisseoppgjør som lenge lå på ti på topp over de dyreste skilsmissene i Hollywood.

– Han er en flott ung mann. Jeg ville aldri støttet ham hvis jeg ikke mente det, har Douglas sagt samtidig som han har innrømmet at han også har klandret seg selv.

– Jeg har påtatt meg skylden som en dårlig far, hvis det å være en dårlig far betyr å jobbe vettet av seg i et forsøk på å skape seg en karriere. Da jeg fikk Cameron, var jeg i starten av karrieren min, forteller Douglas, og legger til at han i den perioden derfor var veldig mye borte fra hjemmet.

Michael Douglas har også to barn med sin nåværende kone Catherine Zeta-Jones (47). Sønnen Dylan har blitt 16 år, mens datteren Carys er 14.