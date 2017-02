Meryl Streep med nye stikk mot Trump: – Jeg er den mest overvurderte skuespilleren

Skuespiller Meryl Streep kom på ny med krass kritikk av president Donald Trump da hun talte på et veldedighetsarrangement i New York lørdag.

Streep, som kan skilte med en rekke Oscar-statuetter og andre høythengende utmerkelser, har fått så ørene flagrer av USAs president Donald Trump.

Han tvitret at Streep var en av Hollywoods mest overvurderte skuespillere, etter Streeps flammende tale under årets Golden Globe-utdeling. Uten å nevne presidentens navn uttalte hun seg svært kritisk til måten hun mener Trump oppfører seg på.

– Jeg er den mest overvurderte

Presidentens harde Twitter-ord har på ingen måte skremt Streep fra å fortsette å kritisere ham.

Lørdag kveld deltok skuespilleren på et veldedighetsarrangement, hvor hun selv ble hedret med en pris for sitt arbeid for LHBTQ-miljøet i USA (LHBTQ står for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og queer).

Da tok hun igjen opp Trump-tråden og rettet hard skyts mot den sittende presidenten, skriver Variety.

– Jeg er den mest overvurderte, overdekorerte, og for øyeblikket - den mest overfornærmede skuespilleren i min generasjon, sa hun, med henvising til Trumps karakteristikk av henne selv.

Takker Trump for «vekkelse»

Foruten å kalle presidenten for aggressiv og tynnhudet, sa Streep at de som kritiserer presidenten har én ting de kan være takknemlige for.

– Hvis vi lever gjennom dette prekære øyeblikket... Hvis hans (Trump, red. anm) katastrofale instinkt til å gjengjelde, ikke leder oss til en atom-vinter, vil vi ha mye å takke vår nåværende leder for. Han vil ha vist oss hvor sårbar friheten er, sa Streep, som fikk stående applaus i flere minutter for talen sin, ifølge Variety.

Mener Trump er en fare for seksuelle minoriteter

Kort tid etter at Trump ble tatt i ed som USAs 45. president, ble innholdet om LHBTQ-rettigheter fjernet fra det hvite hus. Ifølge amerikanske medier var det Trumps datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner som satte en stopper for en presidentordre som ville satt rettighetene til seksuelle minoriteter flere tiår tilbake.

Den prisvinnende skuespilleren sa i sin tale at valget av Trump er en fare for rettighetene de seksuelle minoritene i USA har.

– Vi skal ikke tilbake til de vonde gamledagene med uvitenhet og undertrykkelse, og å skjule hvem vi er, sa Streep.