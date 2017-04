Komikeren Charlie Murphy er død

Charlie Murphy, best kjent fra TV-serien «Chappelle's Show», døde av leukemi onsdag. Han ble 57 år gammel.

Skuespilleren, komikeren og tekstforfatteren var også kjent som storebroren til den mer berømte Eddie Murphy. Sistnevnte har foreløpig ikke kommentert brorens bortgang.

Dødsfallet blir bekreftet av 57-åringens agent Domenick Nati, melder CNN.

I TV-programmet til komikeren Dave Chapelle spilte Murphy hovedsakelig rollen som seg selv.

I de berømte sketsjene kalt «Charlie Murphy’s True Hollywood Stories» fortalte 57-åringen historier om han og lillebrorens skandaløse møter med stjerner som Prince og Rick James.

Eddie om broren: – Den første jeg imiterte

Variety har også omtalt dødsfallet og gjengir sitater fra et intervju i september, der Eddie Murphy hyller broren. Da fortalte han blant annet at hans aller beste imitasjon er av broren.



– Jeg har imitert ham siden jeg var to eller tre år gammel. Han var den første jeg imiterte. Jeg skulle ønske han ble berømt, sånn at folk kunne se hvor bra imitasjonen min er, sa Murphy i intervjuet.

Charlie Murphy har også tidligere snakket med magasinet om Eddie og hvordan brorens kjendisstatus aldri ødela forholdet mellom dem.



– Mitt liv ble slik det ble. Jeg har alltid vært stolt av broren min. Han har hjulpet meg masse, men vi er familie, så jeg har aldri følt at jeg sto i skyggen av ham, sa den eldre Murphy til Variety.

Chris Rock: – En av de morsomste

Flere komikere har lagt ut meldinger der de minnes 57-åringen, blant annet stjernen Chris Rock, som sier at «verden har mistet en av de morsomste og mest ekte brødrene noensinne»:



Rapperen LL Cool J har lagt ut et bilde av Murphy, der han også skriver at 57-åringen «brakte masse glede til verden» og at han «gjorde livet enklere å leve for millioner av mennesker».

Dagen før han døde, tvitret Murphy om viktigheten av å «gi slipp på fortiden for å hvile så dypt som mulig»: