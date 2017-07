Kjendiskriminell i het flørt med milliardær-arving

Kona ønsker skilsmisse etter feriebilder med annen kvinne.

Jeremy Meeks ble raskt et internett-fenomen da arrestasjonsbildene av ham ble frigitt i 2014. Meeks satt i fengsel for gjengkriminalitet og våpenbesittelse.



Da han slapp ut av fengsel i 2016, ble han signert til et modellbyrå. Siden den gang har det gått i ett for amerikaneren.

NY FLAMME: Chloe Green Foto: Suzanne Plunkett , Reuters

Da Meeks, som har fått tilnavnet Dreamy McMug shot», først ble arrestert var han gift med Melissa Meeks. Nå skal paret imidlertid ha tatt ut separasjon, ifølge magasinet People.

Jeremy Meeks ble tidligere i sommer fotografert i en het omfavnelse sammen med Topshop-arving Chloe Green (26). Det førte til at Melissa ønsket skilsmisse fra Meeks.



Nå er Meeks igjen observert sammen med milliardær-arvingen Green, dette på Melissa Meeks bursdag og etter at han søkte om skilsmissen. De to så ut til å kose seg stort ved bassengkanten på et hotell i Los Angeles.



Britiske Chloe Green er arving av Sir Philip Green som blant annet eier kleskjeden TopShop.

Melissa Meeks sa i et intervju med Daily Mail fortalt at hun mener ekteskapet ikke kunne reddes og at hun følte seg ydmyket etter hendelsen. Melissa har også delt et bilde med følgende tekst på sin Instagram-profil:

– Det er bedre å få sannheten i fleisen enn å bli kysset med en løgn.