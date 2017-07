Joseph Gordon-Levitt (36) har blitt pappa igjen

I juni ble Joseph Gordon-Levitt og kona Tasha McCauley foreldre til sin andre sønn.

I en måned har paret holdt nyheten om fødselen til sin andre sønn tett til brystet. Torsdag gikk en representant ut for de ferske foreldrene og bekreftet nyheten til People.

Det var først i mai verden fikk vite at paret ventet barn, etter at bilder av han og McCauley med babymage hadde blitt publisert.

Gordon-Levitt, som er kjent fra filmer som «Snowden», «Don Jon» og «Inception», verner sterkt om privatlivet sitt.

Han avslørte at han hadde kjæreste i 2013, og året etter kom nyheten om at han hadde giftet seg med McCauley. I 2015 fikk de sin første sønn, men hverken navn eller bilder av gutten er offentliggjort.

– Sønnen min er bare en baby. Han har ikke valgt å være i offentligheten, og jeg vil at han skal få mulighet til å ta det valget når han blir eldre. Jeg er bare en beskyttende far, og jeg vil beskytte hans privatliv, sa Gordon-Levitt da han gjestet et talkshow like etter sin første sønns fødsel, ifølge US Weekly.

Deres første sønn blir 2 år i august.

McCauley er ikke i filmbransjen, men har studert robotikk, økonomi og ledelse. Ifølge hennes Twitter-profil er hun administrerende direktør for forretningsutvikling i et firma som leverer dataprogram for byplanlegging.