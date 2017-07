Jodie Whittaker blir den første kvinnelige «Doctor Who»

BBC annonserte søndag at den trettende doktoren blir en kvinne.

Siden starten i 1963 har «Doctor Who» blitt en kultserie i Storbritannia. Serien ble nedlagt i 1989, men gjenoppsto i 2005. Doktoren har blitt spilt av hittil tolv skuespillere, blant annet David Tennant, Peter Capaldi og David Brady. Fellesnevneren er at de alle er menn.

Det gjør BBC nå slutt på, ved å gi rollen som den trettende doktoren til Jodie Whittaker. Den 35 år gamle skuespilleren har blant annet hatt roller i «Attack the Block», «Broadchurch» og «St. Trinian's».

Ifølge NME sier Whittaker at hun gleder seg til å starte på «Doctor Who»-reisen.

– Det føles totalt overveldende, som en feminist, som en kvinne, som en skuespiller, som et menneske, som noen som vil fortsette å presse seg selv og utfordre seg selv, og ikke bli satt i en boks for hva du blir fortalt at du kan og ikke kan være. Det føles fantastisk, sier hun.

Hun tar over stafettpinnen fra Peter Capaldi, som har er den tolvte i rekken av tidsreisende doktorer.

Annonseringen har ført med seg mange reaksjoner i sosiale medier. Mange hyller at det nå er en kvinne som ikler seg rollen som doktoren, mens andre er kritiske, gjerne under emneknaggen #NotMyDoctor

En av dem som har tatt i bruk Twitter for å hylle rollebesetningen er tidligere doktor Colin Baker. Han tvitrer også at han er skuffen over fansen som sier at de aldri vil se på serien igjen.

«Hun ER doktoren enten du liker det eller ikke» skriver han.