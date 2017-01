Hevder dyr i Hollywood nektes mat og veterinærhjelp

PETA hevder de har funnet dårlige forhold for dyr som brukes i blant annet «Harry Potter» og «The Hangover». Dyresenteret sier det er oppkonstruert.

Du husker kanskje uglene i «Harry Potter»? Hunden i «Marley & Me»? Dyr som brukes i Hollywood-filmer er ofte leid inn fra større selskap som driver med opplæring og stell av dyr som hunder, katter, fugler og griser.

Hvem er PETA? PETA står for People for the Ethical Treatment of Animals. Organisasjonen ble etablert i 1980 og har siden kjempet for dyrs rettigheter. De har tre millioner medlemmer verden over. Sakene PETA jobber for er stans av pelsdyroppdrett, dyreforsøk og bruk av dyr som underholdning.

I et slikt opplæringssenter hevder dyreorganisasjonen PETA å ha funnet uverdige forhold, ifølge en pressemelding.

Selskapet Birds & Animals Unlimited (BAU) er ifølge Los Angeles Times Hollywoods ledende dyretreningsselskap, og har levert dyr til hundrevis av produksjoner som «Marley & Me», «Harry Potter»-filmene, «Natt på museet»-filmene, «Game of Thrones» og «Pirates of the Carribean». En ny video som angivelig er fra senteret skal dokumentere de uverdige forholdene. Hjemmesiden til senteret er nå utilgjengelig.

Dyr nektet nødvendig hjelp



Et øyenvitne som har jobbet for selskapet skal ha dokumentert forsømmelse av dyrene på det litt over 20 mål store området en times tid nord for Hollywood. Dyrene skal ha blitt behandlet dårlig ved sykdom, hatt skitne bur over lang tid og blitt sultet ved opplæring.

– Dyr som brukes i film og TV er blitt forsømt, sultet og behandlet som engangsrekvisitter, sier Mimi Bekhechi som er PETAs direktør for internasjonale programmer.

Sultet og avlivet



På senteret hevder øyenvitnet å ha funnet dyr fra flere kjente storfilmer. Blant annet skal uglene Crash fra «Harry Potter» ha bodd i et bur som ikke var blitt renset på over seks uker. To katter som er med i en kommende film, «Benji», skal ha blitt nektet mat i forbindelse med opplæringen. Den 40 kilo tunge ulvehunden Kai skal ha blitt satt på slankekur for å gå ned 9 kilo for en rolle.

Den geriatriske hunden Snoop, som var med i «Marmaduke», skal angivelig ha befunnet seg på senteret, og ha blitt avlivet etter gjentatte plager.

MARMADUKE: PETA hevder hunden Snoop som var med i «Marmaduke» måtte gå ute om natten i under ti varmegrader. Foto: , 20th Century Fox

Pingviner som skal ha vært å se i «Batman Returns» var angivelig nektet ferskt drikkevann og tre griser skal ha vært alvorlig undervektige. Blant dem var én med i filmen «Collage Road Trip» og ble nektet veterinærbehandling selv om han hadde flere blødende sår.

En hund som skal ha blitt brukt i filmen «Hotel for Dogs» og andre som skal være med i den kommende «The Solutrean», skal må måttet være ute om nettene uten liggeunderlag og med en temperatur ned mot fire grader. En kenguru ble funnet død på senteret, mens USAs landbruksdepartement fikk melding om at den var sendt tilbake til Texas.

Senteret: – Misvisende med feil



I et åtte sider langt skriv til Hollywood Reporter, imøtegår senteret BAU klagene og går gjennom hvert punkt. De skriver blant annet at PETAs video er misvisende og selektiv i hva den velger å vise og utelate.

– «Avsløringen» er fiktiv, skriver de i innledningen.

– Sannheten om disse dyrene, og alle dyr hos Birds & Animals, er at de har konstant vetrinærtilgang året rundt, at de blir behandlet med kjærlighet, vennlighet og respekt og får all medisinsk tilsyn de trenger, også der det ville være mest hensiktsmessig (eller økonomisk forstandig) å velge et annet alternativ, skriver BAU.

Senteret sier at den tidligere ansatte de tror filmet forholdene, var den ansatte som hadde ansvaret for å rengjøre fugleburene og bytte liggeunderlag for hundene, og at de dermed mener flere av klippene viser et feilaktig bilde av forholdene.

BAU understreker også at ingen av fuglene i videoen var med i «Harry Potter».

Senteret forklarer den syke grisen Lewis the Pig med at den er gammel og syk og at de gir grisen smertestillende og behandling for leddgikt. Grisen Miss Piggy forteller de var en kreftsyk gris som ble adoptert, til tross for at hun ikke kunne opptre i film.

Pingvinene forteller de at har større basseng en forskriftene krever, og at det også er rennende vann i habitatet.

Anmeldt



PETA klaget i slutten av desember dyresenteret inn for USAs landbruksdepartement (USDA) for brudd på den føderale dyrevernsloven, ifølge Hollywood Reporter. En inspektør skal ifølge BAU ha oppsøkte senteren rett etter at HR henvendte seg til departementet.

– Vi har mottatt klagen og skal undersøke saken, uttalte en talsperson for departementet 4. januar.

