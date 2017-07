Her er ti hissige kjendiskrangler

Husker du da Eminem og Mariah Carey kranglet om hvorvidt de faktisk datet? Vi har samlet noen av de heftigste kranglene i kjendisverdenen.

Robert Kardashian og Blac Chynas veldig offentlige konflikt har potensial til å stå igjen som årets verste kjendiskrangel. Det tidligere realityparet er kjent for å ha et turbulent forhold. Paret har tidligere vært forlovet, men gjorde det slutt tidligere i år.

I juli tok en sønderknust Rob til Instagram hvor han publiserte beskyldninger mot ekskjæresten om utroskap, pengeutnytting og narkotikabruk. Det hele toppet seg da han la ut flere nakenbilder av den kjente modellen.

Det er langt fra første gang det er turbulens i Hollywood. Vi har plukket ut ti berømte krangler mellom kjendisene fra nyere tid, som du kan lese om under.

Taylor Swift og Katy Perry

Det er et hav av Taylor Swift-krangler å ta av, men vi har kokt det ned til kun to i denne listen. Den årelange konflikten med Katy Perry, som nå endelig kan ha tatt slutt, skal ha startet i 2013.

Krangelen skal ha bunnet ut i at tre av danserne til Perry skulle turnere med Swift. Da de fortalte Swift at de ville tilbake til Perry, skal de angivelig ha fått sparken.

De to tidligere venninnene skal ha sluttet å snakke sammen. Kort tid senere kom Swift-låten «Bad Blood» ut, som Perry og andre hevder handler om Perry.

I 2014 snakket Swift om låten til Rolling Stones, hvor hun sa at den handlet om en kvinnelig artistkollega.

– Hun forsøkte i praksis å ødelegge en hel arenaturné. Hun forsøkte å stjele flere av folkene mine bak min rygg, var bakgrunnen.

Da Perry ga ut albumet «Witness» i juni, valgte Swift å komme tilbake på Spotify samme dag, etter flere års boikott. Flere spekulerer i om Swift forsøkte å ødelegge for Perry.

VIL VÆRE VENNER: Katy Perry (t.v.), her i California 12. mai, og Taylor Swift avbildet under Vanity Fairs Oscar-fest i februar 2016. Foto: RICH FURY/DANNY MOLOSHOK , AFP/REUTERS

Kanye West og Taylor Swift

Når vi først er inne på frøken Swift: Feiden med Kanye West startet i 2009 under MTV Video Music Awards. West stormet scenen under takketalen til Swift, og benyttet anledningen til å hylle Beyconé.

De to artistene ble siden venner. Fram til West slapp låten «Famous» i 2016, og uvennskapet blusset opp igjen.

Det hjalp neppe at West brukte en voksfigur av Swift i musikkvideoen til nevnte låt.

«I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous» heter det i låten. Det fikk Swift til å se rødt. West hevder at han fikk Swifts godkjenning i forkant, noe pop-prinsessen nekter for.

Wests kone Kim Kardashian West kaster seg inn i krangelen noen måneder senere, og tar ektemannens side. Hun legger så ut en video av telefonsamtalen til West og Swift. Det får Swift enda mer rasende, som nekter for å ha godkjent at ordet «bitch» ble brukt.

Paris Hilton og Nicole Richie

VENNER IGJEN: Paris Hilton og Nicole Richie her i 2015. Foto: Chris Pizzello , AP

Paris Hilton og Nicole Richie var kjente for mange allerede før de lagde reality-serien «The Simple Life». Serien hvor de to sosietetsjentene prøver å leve «normale liv» gikk fra 2003 til 2007. Før den fjerde sesongen skulle starte innspillingen, brakte det løs. Det ble spekulert i om Richie skulle byttes ut med Kimberly Stewart i serien. Hilton bekreftet at hun og Richie ikke lenger var venner litt senere. Og «The Simple Life» ble droppet av kanalen Fox.

De to snakket ikke med hverandre på to år, men i 2007 gledet Hilton seg over at Richie skulle bli mamma.

KJØLIG: På tross av at det er et tiår siden krangelen blusset opp, har de to realitystjernene Heidi Montag og Lauren Conrad ikke tatt opp igjen vennskapet. Her fra 2006. Foto: Peter Morgan , AP

Lauren Conrad og Heidi Montag

I år er det ti år siden en av de første reality-kjendiskranglene: «The Hills»-stjernene Lauren Conrad og Heidi Montag gikk fra å være samboere og bestevenner til bitre fiender. Ifølge E! publiserte Perez Hilton en artikkel om at Conrad og hennes daværende kjæreste Jason Wahler hadde laget en sex-tape.

Conrad var rask med å avkrefte ryktene, og senere viste det seg at Montags kjæreste (nå ektefelle) angivelig skulle stå bak det hele. Conrad konfronterte Montag i en episode av «The Hills» hvor hun gjentatte ganger sa «du vet hva du gjorde». Etter det tok det flere år før de to i det hele tatt pratet sammen.

Kelly Osbourne og Christina Aguilera

Vi må tilbake til 2002 for å finne begynnelsen på den årelange krangelen. Kelly Osbourne sa at hun ønsket å knivstikke seg selv etter å ha hørt Aguileras nyeste album. Året etter fulgte hun opp med å si at rivalen var ett av de ekleste menneskene på jorden, og sammenlignet Aguilera med en mindre attraktiv drag queen. Popstjernen tok opp kampen med Osbourne og sa i 2003 at «jeg visste ikke at det fortsatt var halloween».

Det var ganske stille mellom de to fram til 2011, da Aguilera kjøpte Ousbourne-huset. Samme år gikk Osbourne hardt ut mot Aguileras vektoppgang.

– Kanskje hun bare er i ferd med å bli den feite bitchen hun var født til å være. Jeg vet ikke. Hun var alltid slem mot meg. Og hun kjøpte huset mitt! Hun kalte meg feit for så mange jævla år, så vet du hva? Fuck deg, du er feit også, sa hun i et intervju.

Justin Bieber og Selena Gomez

SELENA-BRUDD: Det var over og ut for Selena Gomez og Justin Bieber i 2014. Foto: Valerie Macon , AFP

Det tidligere kjæresteparet brøt ut i en Instagram-basert krangel i 2016. Det hele skal ha startet med at Bieber la ut fem bilder av seg selv og flørten Sofie Richie. Det falt ikke i god jord hos Beliebers. Bieber truet derfor med å gjøre Instagram-profilen sin privat.

Gomez postet deretter kommentar hvor hun satte Bieber på plass, og mente han ikke burde gå ut mot fansen på den måten.

Og Bieber svarer. «Det er morsomt å se at folk som pleide å bruke meg for oppmerksomhet prøver å rette pekefingeren på denne måten. Trist.»

Så sletter Bieber Instagram-profilen sin for en periode. Det ble stille en stund, før Gomez begynte å date The Weeknd. Bieber gikk da ut og kritiserte sistnevntes musikk.

Matt Damon og Jimmy Kimmel

En av de mest ikoniske kjendiskranglene er riktignok kun et spill for galleriet. I 12 år har Matt Damon og Jimmy Kimmel vært i strupen på hverandre, og aller helst i beste sendetid. Det hele startet med at Jimmy Kimmel avsluttet et show med å si at de dessverre ikke hadde tid til Matt Damon.

Vitsen falt i så god smak at den ble gjentatt hvert eneste show i et år, helt til Matt Damon dukket opp for en oppsatt krangel i 2006. Siden har de to benyttet mange offentlige arrangementer til å bygge opp under «konflikten», og tatt i bruk virkemidler som musikkvideoer, parterapi og forkledninger.

De to fikk også med seg Kimmels daværende kone, samt skuespiller Ben Affleck, med på spøken. «Krangelen» lever i beste velgående i 2017.

Robbie Williams og Jimmy Page

Også kjendiser har nabokrangler. Da Robbie Williams flyttet inn ved siden av Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page i 2013, ble det full krig på grunn av Williams' renoveringsarbeid.

Page klaget på bråket for det lokale bygningsrådet, og Williams anklaget Page for spionering i 2016.

– Jimmy har sittet i bilen sin utenfor huset vårt i fire timer av gangen. Han har tatt opptak av arbeiderne for å se om de lager for mye lyd. Arbeiderne kom inn og han lå sovende i hagen sin ventende. Det er som en psykisk sykdom, sa Williams da.

Han gikk senere ut og beklaget uttalelsen.

Mariah Carey og Eminem

Den korte forklaringen på krangelen er at Eminem hevder han var i et forhold med Mariah Carey, mens hun selv nekter. Rapperen har inkludert popstjernen i flere låter.

Carey selv slapp låten «Obsessed» 2009, som angivelig skal handle om Eminem. I musikkvideoen er hun kledd ut som en mann som ligner mistenkelig mye på Eminem.

Han selv svarte med låten «The Warning» hvor han truer med å slippe lydopptak av telefonsamtaler mellom de to. Han benytter samme anledningen til å lange ut mot Careys ektemann.

FLØRT ELLER EI: Eminem og Mariah Carey er sterkt uenig i om de hadde en romanse gående for årevis siden. Foto: Dimitrios Kambouris/JEAN-BAPTISTE LACROIX , Getty Images/AFP

Charlie Sheen og Chuck Lorre

Etter en rekke ville utspill fikk Charlie Sheen sparken fra «Two and a Half Men» i 2011. Det fikk Sheen til å flekke tenner, særlig mot serieskaper Chuck Lorre.

– Han er den mest elendige, jævla drittsekken. Den mest talentløse, jævla sekken av dritt av jævla dumhet på denne siden av La Brea, sa han blant annet i sin tirade under et intervju med radiokanalen KIIS1065.

Sheen saksøkte også TV-selskapet for 600 millioner kroner. I søksmålet nevner han også Lorre, og det står blant annet at «han gjør stjernen i serien til syndebukk for å fremme sitt eget ego og sine egne interesser». Det hele endte i forlik.