Filmstjernen Amanda Seyfried har blitt mamma

«Mamma Mia!»-skuespiller Amanda Seyfried (31) har født sitt første barn – en datter.

Det bekrefter en talsperson for Seyfried til magasinene E! og People.

Om fødselen foregikk til tonene fra Bruce Springsteen, slik Hollywood-stjernen tidligere har fortalt at hun ønsket seg, vites ikke.

Det har gått fort i svingene for Amanda Seyfried (31) og Thomas Sadoski (40). De to hadde så vidt rukket å bli et par før de forlovet seg i september i fjor. Tidligere i mars giftet de seg også i all hemmelighet, og nå er de altså foreldre til en liten jente.

– Jeg har aldri gledet meg mer til noe i hele mitt liv, har Seyfried tidligere sagt til Vogue Australia. Hennes ektemann påpeker likevel at paret har vært preget av en viss nervøsitet.

– Samtidig er jeg vettskremt. Jeg skal ikke sitte her og late som om jeg vet hva jeg har i vente. Det er utenfor min fatteevne hva som kommer, men jeg er henrykt og livredd på samme tid, uttalte «The Newsroom»-skuespilleren til TV-vert Harry Connick nylig.

– Hun tar seg vel av syngingen, så skifter jeg bleier, sa Sadoski også spøkefullt til E! i november.

Møttes da de var i forhold

Da Seyfried kastet glans over sin nye film «The Last Word» i Hollywood i begynnelsen av mars, poserte hun fornøyd foran fotografene i sin lårkorte kjole. Motspiller Shirley Maclaine (82) la hendene beskyttende på 31-åringens mage.

KOLLEGER: Filmaktuelle Shirley Maclaine og Amanda Seyfried på premiere i Hollywood. Foto: Jordan Strauss , AP

Seyfried, kjent fra filmer som «Mamma Mia!», «Letters To Juliet», «Dear John» og «Les Misérables», møtte ektemannen første gang i fjor da de spilte i Broadway-oppsetningen «The Way We Get By».

Da var Sadoski fortsatt gift med kona gjennom åtte år. Paret gikk fra hverandre senere på året. Også Seyfried var i et forhold på den tiden, med skuespiller Justin Long (38). Den romansen tok også slutt i fjor høst. Da Seyfried og Sadoski møttes igjen under innspillingen av «The Last Word», forelsket de seg.

I et ferskt intervju med bladet Elle forklarte Seyfried at hun normalt ikke er en som forhaster seg eller tar risiko. Når hun nå har gitt full gass inn i familielivet, føler hun imidlertid at «universet er på hennes side».

– Jeg stiller ikke spørsmål ved hvor fort ting har skjedd, fordi jeg vet jeg befinner meg der jeg er ment å være, uttalte skuespilleren.

Tidligere kjendisromanser

Seyfried har aldri vært gift, men hun har hatt flere kjendisromanser. Blant annet forelsket hun seg i «Mamma Mia!»-motspiller Dominic Cooper (38) i 2008. Da det tok slutt, ble Seyfried sammen med Reese Witherspoons skuespiller-eksmann Ryan Phillippe (42). De hadde et «av og på»-forhold i noen år.

Seyfried, i tillegg kjent fra rollen som pornostjernen Linda Lovelace, har vært åpen om at hun sliter med angst. Det vakte oppsikt da hun i fjor stilte sterkt beruset i et TV-intervju.