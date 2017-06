Fant ut at han hadde fått rollen som Spider-Man på nettet

Skuespilleren danket ut 1500 personer på audition. Etter et halvt år leste han på Marvel sine nettsider at han hadde fått hovedrollen.

Under «The Graham Norton Show» fredag fortalte Tom Holland (21) om hvordan han fant ut av at han hadde kapret hovedrollen, skriver Metro.

Les også: Disse filmene kan du glede deg til i sommer

Han forteller at han hver dag etter audtionen søkte på internett for den minste nyhet hva gjaldt castingen.

– Etter omtrent fem eller seks måneder etter auditionen postet Marvel på nettsiden sin at jeg var den nye «Spider-Man». Jeg trodde de i det minste ville ringe meg, sier han.

Mer Marvel: Tilbake i ny «X-Men»-film

Det er nå to år siden Holland ble tildelt hovedrollen, og filmen «Spider-Man: Homecoming» er å se på lerretet 7. juli. I en pressemelding som kom i 2015, sa Sony Pictures-sjef Tom Rothman:

– Når det kommer til Spidey, så så vi mange kjempeflinke unge skuespillere, men Toms audition var helt spesiell.

I den nye «Spider-Man»-filmen får vi også et gjensyn med Robert Downey jr. som «Iron Man». Om den berømte motspilleren sin uttrykker Holland ærefrykt, og forteller til Graham Norton at han var veldig nervøs for å møte ham.

Filmanmeldelse: «Wonder Woman»