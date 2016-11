Bobbi Kristinas kjæreste må ut med over 300 millioner i erstatning

Nick Gordon, som var kjæresten til Bobbi Kristina Brown, må ut med rundt 300 millioner kroner etter at han har blitt funnet ansvarlig for hennes død i 2015.

Det er i forbindelse med et sivilt søksmål mot Gordon at han nå er dømt til å betale 36 millioner dollar av en dommer i Atlanta, melder Fox News.

Brown, som var datteren til artisten Whitney Houston, ble erklært død i juli 2015, etter at hun ble funnet livløs i et badekar i sitt eget hjem i januar samme år.

Boet etter Brown saksøkte Gordon for såkalt «wrongful death», i en sivilsak stilles det lavere krav til å bevise skyld enn i en straffesak. I september ble han funnet ansvarlig for kjærestens død av en dommer i Fulton County i Atlanta.

Gordon skal ha latt være å møte opp i retten flere ganger, noe dommeren skal ha tolket som en innrømmelse og dermed gitt saksøkeren rett i samtlige påstander. Etter dette gjensto det å fastsette erstatningssummen, noe den samme dommeren gjorde torsdag, opplyser advokatene til boet etter Brown i en uttalelse, melder AP.

Browns familie har i søksmålet anklaget Gordon for å ha gitt Brown en «giftig cocktail» før han holdt hodet hennes under vann i badekaret. Gordon er imidlertid ikke siktet for en kriminell handling i forbindelse med Browns dødsfall. Han har ikke hatt en advokat i forbindelse med det sivile søksmålet og var heller ikke til stede i retten torsdag.

I august i fjor sa imidlertid to av hans advokater, Joe Habachy og Jose Baez, at anklagene mot ham er grunnløse.

Randy Kessler, som er en tidligere advokat for Gordon, sa i en uttalelse sent torsdag at retten i Atlanta baserte seg på kun én side av saken.

– Hadde Gordon vært til stede for å presentere sin side av saken, er det ikke godt å si hva erstatningen hadde blitt, dersom det hadde blitt en i det hele tatt, sier Kessler, ifølge AP.

SANGLEGENDE: Whitney Houston, her under en Grammy-opptreden i februar 2011. FOTO: MARK J. TERRILL / AP

Browns død er fortsatt under etterforskning, opplyser talsmann Dontaye Carter for statsadvokaten i Fulton torsdag.

Rettsmedisinerne i Fulton opplyste i mars at en miks av flere narkotiske stoffer og drukning førte til at Brown døde 26. juli 2015. Obduksjonen av henne viste at hun hadde spor av morfin, kokain, alkohol og reseptbelagte legemidler i kroppen.

Det har imidlertid ikke latt seg gjøre å fastslå hvorvidt noen Brown selv eller noen andre forårsaket hennes dødsfall eller om dødsfallet skyldtes en ulykke.

Brown var Whitney Houstons eneste datter. Sanglegenden døde i februar 2012, bare 48 år gammel.

I testamentet etter sin mor sto Brown oppført som enearving til både formuen på 170 millioner kroner og de mange musikalske rettighetene Houston etterlot seg. Houstons mamma, Cissy Houston og hennes to sønner får isteden arven etter sangstjernen, meldte TMZ i fjor.