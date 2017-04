Ben Affleck og Jennifer Garner har signert skilsmissepapirene

To år etter at paret kunngjorde at de ville gå fra hverandre har «Bennifer» skrevet under skilsmissepapirene.

Det var TMZ som først meldte om saken.

De to Hollywood-skuespillerne kunngjorde at de ville gå fra hverandre allerede i 2015 etter ti års ekteskap.

– Etter å ha tenkt og vurdert nøye, har vi kommet til den vanskelige avgjørelsen om å skilles, skrev paret den gang i en uttalelse, ifølge People Magazine.

Allerede da understreket partene at det var et vennskapelig brudd:

– Vi har fortsatt kjærlighet og vennskap til hverandre, og med en forpliktelse til å oppdra barna våre sammen,

Les også: Garner: – Det har vært et år med vin

Etter to år som separerte har nå altså Ben Affleck og Jennifer Garner skrevet under og levert papirene, og skilsmissen er offisiell. Ifølge People leverte de papirene sammen, og de ønsker begge delt foreldreansvar og daglig omsorg.

– Tiden var inne



En kilde nær paret sier til People Magazine at ingenting har forandret seg siden de to kunngjorde nyheten for to år siden, men at paret har satt barna først og at ting derfor har tatt tid.

Affleck og Garner har tre barn sammen: Violet (11), Seraphina (8) og Samuel (4).

Forlovelsen: Med denne ringen fridde Ben til Jennifer

– Det er ikke noe spesielt som har skjedd siden de nå har levert skilsmissepapirene. Det var bare på tide. Ingenting er forandret, de har og vil fortsatt sette barna sine først, sier kilden til People.

Paret giftet seg 30. juni i 2005, etter å ha vært forlovet siden april samme år. De holdt en lav profil etter forlovelsen, men ble etter kort tid regnet som et av de mest populære parene i Hollywood.

Til tross for bruddet skal paret fremdeles være gode venner, og de to har vist seg offentlig sammen flere ganger.

Les også: Sommeren som splittet Hollywood-parene