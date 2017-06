Avdøde Steve Irwin får egen Hollywood-stjerne

Krokodillejegerens 18 år gamle datter fikk vite i går at hennes døde pappa skal hedres i Hollywood – 11 år etter det tragiske dødsfallet.

«Jeg er så utrolig lykkelig over å kunne dele med dere alle at vi akkurat har fått høre nyheten om at pappa vil bli hyllet med en egen stjerne på Hollywood Walk of Fame», skrev Bindi Irwin (18) til sine 1,4 millioner følgere på Instagram i natt. Hun har også postet et bilde av seg og faren.

Den populære TV-kjendisen og krokodillejegeren døde i 2006 etter å ha blitt stukket av en piggrokk i brystet mens han laget en ny TV-serie. 44-åringen dro selv ut den giftige piggen før han besvimte og døde.

«Pappa forandret verden ved å nå ut til mennesker gjennom TV-skjermen for å ta dem med på livets mange eventyr. Å få navnet hans på en stjerne i Hollywood, betyr all verden for oss som viderefører det viktige arbeidet hans», skriver datteren, som sammen med familien driver organisasjonen «Wildlife Warriors».

DATTER: Bindi Irwin, her i 2015. Foto: AP

En annen død kjendis som også hylles på den æreverdige stjernegaten til neste år, er Bernard Jeffrey McCullough, mest kjent som «Bernie Mac». Den amerikanske skuespilleren og komikeren, kjent blant annet fra «Oceans 11», døde av lungebetennelse i 2008.

HYLLES OGSÅ: Gillian Anderson, her i Berlin tidligere i år. Foto: REUTERS

Enda flere celebriteter kan se frem til å få sin egen seremoni i løpet av 2018, blant dem er skuespiller Gillian Anderson. «X-Files»-kollegaen David Duchovny fikk sin stjerne i fjor.

Den britiske talentjegeren og musikkmogulen Simon Cowell står på listen over alle som får Hollywood-stjerne. Det samme gjør TV-skaper Shonda Rhimes, kanskje best kjent for «Grey's Anatomy».

Blant musikerne som kan glede seg, er Mary J. Blige, Snoop Dogg og Carrie Underwood, mens vi på filmstjernelisten finner storheter som Jack Black, Kirsten Dunst, Jennifer Lawrence, Nick Nolte og Zoe Saldana.

Se hele listen over stjernemottagerne på ABC News.

Når alle de nevnte nå får egen Hollywood-stjerne, er det et resultat av en iherdig kampanje i regi av stjernenes tilhengere. Organisasjonen Hollywood Chamber of Commerce mottar hvert år mange hundre forslag fra fanklubber og agenter. Bare et fåtall av disse ender opp med stjerne. Denne gangen skal imidlertid Hollywood Chambers ha bestemt å hylle flere enn de pleier.