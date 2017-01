Hollywood-kjendisene hedret Debbie Reynolds og Carrie Fisher

I dag er det felles begravelse for mor og datter Debbie Reynolds og Carrie Fisher som døde med en dags mellomrom i forrige uke. I går var det en privat minnestund med flere Hollywood-kjendiser tilstede.

Minnestunden som ifølge People var for de aller nærmeste og av en svært privat karakter i fant sted på familieiendommen i luksuriøse Coldwater Canyon i Los Angeles.

Her var Debbie Reynolds og Carrie Fisher nærmeste naboer. I løpet av ettermiddagen torsdag kom både familie - og kjente venner for å minnes mor og datter. Fredag blir det felles begravelse, og begge de avdøde får sitt siste hvilested i Forest Lawn Memorial Park i Los Angeles.

TILSTEDE: Jamie Lee Curtis var også til stede under minnestunden. Her forlater han eiendommen. Foto: Reed Saxon , AP

En av de første som kom til minnestunden torsdag var Meryl Streep som hadde med seg en bukett hvite roser. Etterhvert kom også folk som Ellen Barkin, Ed Begley jr. Jamie Lee Curtis og Gwyneth Paltrow.

Todd Fisher og Debbie Reynolds var i gang med å planlegge Carries begravelse da Reynolds fikk et illebefinnende og måtte kjøres til sykehus. Hun ble raskt erklært død.

– Hun døde ikke av et knust hjerte. Hun forlot oss for å være med Carrie, uttalte sønnen til amerikanske medier like etter.

– Hun satt ikke utrøstelig, ikke i det hele tatt. Hun uttrykte sin kjærlighet for henne og sa hun ikke fikk sett Carrie da hun kom hjem fra London, fortalte sønnen også.

PÅ VEI UT: Gwyneth Paltrow på vei ut etter minnestunden. I dag er det felles begravelse for mor og datter. Foto: Reed Saxon , AP

Carrie Fisher ble rammet av et massivt hjerteinfarkt på et fly fra London til Los Angeles. Todd Fisher forklarte i intervjuet hva moren sa om Carries bortgang.

– Hun sa hun virkelig ønsket å være med Carrie. Med de ordene. Og et kvarter etter den samtalen mistet hun bevisstheten, og innen en halvtime var hun mer eller mindre borte, forklarer Todd Fisher.

Han satt ved sin mors side da hun gikk bort, og han sier det så ut som om hun bare lukket øynene for å sove.

Fisher sier de etterlatte er sønderknuste, men at de er glade for at Carrie og moren nå er sammen.