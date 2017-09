Hilde Lyrån røk ut av «Stjernekamp»

Ti deltakere ble til ni i andre runde av «Stjernekamp». Sjekk VGs anmeldelse av artistene og trill terningen selv.

Lørdagens sjanger i «Stjernekamp» var elektronisk dansemusikk, eller EDM som det ofte forkortes til.

Tema forrige lørdag var stadiumrock, og også da stemte seerne på sin favorittartist. Ingen røk ut i første runde, men stemmene ble lagt sammen med stemmene for andre runde.

Droppet brorens bryllup

EDM krever ikke bare at stemmebåndene er i orden, men også at deltakerne er i dansemodus.

Første deltaker ut var Makeda og låten «How Deep Is Your Love», og hun fikk massiv skryt av dommere, samt en 5'er på terningen fra VGs anmelder.

Benedicte Adrian fikk masse oppmerksomhet for sitt høye, lange skrik under forrige episode. Da fikk hun terningkast én av VGs anmelder. Runde to imponerte ikke vår anmelder stort mer, selv om terningen fikk ett øye til. Heller ikke Hilde Lyrån imponerte anmelderen stort, og også hun fikk en to'er.

Adam Douglas droppet brorens bryllup for å være med i kveldens episode av «Stjernekamp», men gratulerte brudeparet på direkten.

Heier på Adam

De tre med færrest stemmer var Hilde Lyrån, Aleksander Walmann og Benedicte Adrian. Det var førstnevnte som ble den første til å ryke ut av programmet.

– Jeg var jo blant de nederste forrige lørdag, så det var ingen overraskelse. Det var helt greit, ikke noe sjokk. Det er gøy bare å ha prøvd seg litt på nye ting og se hva dette gikk ut på. Jeg er jo ikke hovedsakelig sanger, men en skuespiller som synger litt, så det var morsomt å bli spurt, sier Lyrån til VG.

Hun forteller at det føles som at hun skal hjem fra leirskole, og hyller de andre deltakerne som har gjort «Stjernekamp»-deltakelsen til en fin opplevelse for henne.

De neste lørdagene skal hun tilbringe i sofaen mens hun heier spesielt på Adam Douglas.

– Jeg har heiet på Adam hele tiden, han har en stemmeprakt som er helt sinnssyk. Han kan synge alt mulig tror jeg, sier hun.

1. Makeda:

I originalen er Ina Wroldsen nesten manisk desperat: «Hvor dypt går dette forholdet? Si det! Si det før Calvin Harris sin robotstemme stiller det samme spørsmålet!»

Vokalt skal det være perfekt match for Makeda, og det er det selvsagt også. Hun holder igjen på litt andre steder - og er mer kontrollert, som i «Det er jeg som har kontrollen, ikke du, person som jeg synger til i denne låta.» Ikke minst hennes «Hit me harder again» gir denne massive deep house-hiten et helt eget og nydelig soulpreg.

2. Erlend Bratland:

FOR et låtvalg. Utvilsomt et av Robyns sterkeste øyeblikk, der tekst og melodi forenes i et eneste intenst og ulykkelig musikalsk epos. En dobbelbunnet sak som samtidig er så avkledd og nedpå at det kan være vanskelig å huske NÅR man skal holde igjen. Her holder Bratland seg nede med å droppe hele den plutselige starten i originalen og gjøre mer balladete. Høres mest ut som om Depeche Mode har tatt bo i låten, og at det er de som står utenfor og ser inn. Det blir noen knekker av vokal små-rauting mot slutte. Men mørkere, litt seigere og mye mer dramatisk enn originalen, er ikke feil.

3. Aleksander Walmann:

Nok en klubb-banger om å holde sammen i vanskelige tider. Og hvor skummelt det er om man ikke har noen å holde sammen med. Interessant valg av Walmann, siden Dua Lipa er en helt annen vokaltype. Kontaktsøking på flere nivåer, ikke minst i Walmanns generelle sure tonebomming på versene. Det tar seg opp før droppet, før han sklir fullstendig ut av sin egen komfortsone i den forhåndsannonserte koreografien. Den var både skremmende og tragisk ensom.

4. Benedicte Adrian:

Adrian gjorde det ufattelig elendig sist gang. Denne nydelige melankolske saken av Røyksopp og Sundfør skal hun derimot jobbe ganske godt for å rote til. Det gjør hun dessverre. Det skjelver og bevrer i starten, med motsatt fortegn fra gaulinga sist gang. Det overraskende er hvor dårlig en så etablert og trygg artist som Adrian egentlig er klarer å rote seg bort i det som burde vært en lett joggetur vokalt. Vindmaskin og hvite flagrende gevanter klarer ikke å forsvare at man mest har lyst til å spurtløpe fra hele seansen.

5. Gaute Ormåsen:

Kveldens andre Ina Wroldsen-låt handler om både tap og savn og tilgivelse. I originalen er vokalen desperat og ned på knærne-bedende om bedre tider og vær. Ormåsen - nå i kledelig Alan Walker-hoodie med blinklys- synger den mer som en countrylåt på pub. Starten er mer karaoke enn kamp. Etter at røykmaskinene får gjort jobben sin glir han mer inn i helheten. Men resultatet føles ikke like blinkende intenst som hettejakken.

6. Hilde Lyrån:

Icona Pops største hit var med i åpningen sist helg. Denne er på samme energifrekvens.

Rope-EDMen til Icona Pop har egentlig knappe tre-fire forskjellige toner, men det hjelper ikke når man nesten ikke treffer noen av dem. Lyrån skal ha for å ikke gjøre det like manisk som originalen. Glowsticksbarnekoret som er på scenen synger derimot betraktelig mye bedre enn henne. Kan man stemme på dem i stedet?

7. Didrik Solli-Tangen:

Mye potensiale for Didrik Solli-Tangens stemme her. Han bør egentlig danse over den vokalt med den største grad av letthet. Det gjør han også på de lave partiene. Refrenget er derimot fryktelig spøkelsesmusikk, der det virker som han prøver å skremme bort folk. Hadde han holdt like godt igjen der som han gjør på den overraskende gode steinansiktdansinga, hadde dette vært noe helt annet.

8. Ida Maria:

Kveldens eldste låt. Den er ikke dårligere av den grunn. Skal på en måte framføres med lette og intrikate stemninger, som om man aldri skal se tilbake. Ida Maria prøver seg egentlig ikke på nyansene i Robyns vokal, men jobber med å holde både vokal og sceneutagering nede. Det blir litt stillestående - og samtidig imponerende i forhold til hva Ida Maria har vist tidligere som vokalist. Det er fint og vart og stille, og noe monotont. Selv om rockebrølet mot slutten hjelper. Litt.

9. Adam Douglas:

Liker at mennene konsekvent velger kvinnevokal her. Det kan kanskje ha noe med at sjangeren er ekstremt kjønnspolarisert. Mann bak laptopen, dame bak mikrofonenen. Uansett: Denne hiten fra Flisa kjenner vel absolutt alle, om de vil eller ikke. Douglas roper med alle alarmklokker på full guffe, men det gjør da vittelig Becky Hill i originalen også. Og begge to treffer tonene perfekt. Låten får ikke så mye nytt eller personlig ved seg, egentlig blir melodien noe Bono-masete. Spesielt mot slutten der blir det litt mye Adam Douglas i den berømte monitoren. Men bare litt.

10. Lisa Børud:

Sterkt å prøve seg på Sia, siden den pussige vokalen hennes snor seg rundt sine egne melodier på et vis som nesten ikke kan kopieres. Dette er jo ikke akkurat den beste låten som har kommet ut av samarbeidet med Sia Fuller og Daid Guetta. Dessuten har den noen intrikate synkoperte snirkler over droppet som kan være gode snublefeller. Børud gjør det snillere og mykere, og synger - selvsagt - fantastisk rent og bra. Uten Sias knekk, men samma det: Det virkelig imponerende her er dansingen. At noen kan lære seg de ekstreme movesene der på en liten uke, og samtidig synge helt uanfektet etterpå - er i alle fall langt over undertegnedes forståelse.