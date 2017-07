Henning Solberg forsøkt frastjålet luksusbil

Dersom tyven hadde fått opp garasjeporten ville ikke Solberg sett luksusbilen sin igjen.

Rallykjører Henning Solberg kjøpte en Mercedes SLR i 2009, og anslår verdien av bilen til omtrent 3 millioner kroner.

Han mener at det kun finnes tre av dem i Norge, og to av dem finnes i Oslo-området.

Mercedesen har Solberg hatt parkert hos dekkselskapet han eier på Helsfyr i Oslo, men i natt hadde noen andre lumske planer for bilen.

– På overvåkningsvideoene ser vi at han har kommet seg inn branndøren på baksiden, så løpt gjennom dekkhotellet og ned i resepsjonen. Deretter klarte han å komme seg inn på kontoret og har funnet nøkkelen som lå i en boks, forklarer Solberg.

RALLYKJØRER: Henning Solberg ble nesten frastjålet sin dyre Mercedes. . Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Sjal bil i Agder: Eier hang på taket i 90 km/t kun iført undertøy

Overvåkningsvideoen viser at en person kommer seg inn dit bilen står og at personen får låst opp bilen. Døren går opp og personen legger noe inn i bilen før han prøver å få opp porten.

– Det ser ut til at han er ganske stresset. Han prøver en stund, men får ikke opp porten, sier en lettet Solberg.

Nå kan han le litt av hendelsen, men han legger ikke skjul på at han er lettet. Det endte tross alt godt.

– Jeg er veldig glad for at han ikke fikk den med seg. Da tror jeg ikke at jeg hadde sett den igjen, forteller han.

Fredag ettermiddag er det full aktivitet på verkstedet. Det er mange som er inn og ut av stedet og alle dører står åpne. De har ikke sjanse til å følge med på alle som er inn og ut enten med eller uten nye dekk.

– Det kan hende noen har vært her og låst opp branndøren i løpet av dagen, tror Solberg.

En time etter kjøpet: Ferrari til to millioner kroner totalvraket

Bilen kommer ikke til å stå på samme plass lenger

Bilen er sjelden, og siden det er så få i Norge tror ikke Solberg den har noen verdi for noen andre innenfor landets grenser.

– Antageligvis er det et bestillingstyveri, mener Solberg.

Tyven tok med seg nøkkelen til både luksusbilen og en annen Mercedes Solberg hadde stående på samme sted. I løpet av fredagen har begge bilene vært på verksted og blitt omprogrammert.

– Så om han kommer tilbake nå så funker ikke nøkkelen, så den er det bare å kaste, sier Solberg.

Stjal bilen: Ringte eieren og spurte hvor bensinkortet lå

Selv om det viste seg at bilen sto trygt på dekkhotellet, så vil Solberg nå gjøre noen nye sikkerhetstiltak.

– Den kommer ikke til å stå her noe mer, sier han med et smil.

Solberg forteller at kort tid etter at tyven hadde forlatt garasjen var vekterne på plass. Det virker ikke som noe annet enn de to bilnøklene har blitt tatt, sier han.

De har også vært i kontakt med politiet, men daglig leder for dekkfirmaet er på ferie så han har først mulighet til å ferdigstille anmeldelsen på mandag.