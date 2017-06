Kjendismanager fjernet nyre på over åtte kilo: Vil sette verdensrekord

I Guinness' rekordbok står det at verdens største nyre er målt til 2,4 kilo. Det er småtteri sammenlignet med Erland Bakkes nyre.

– Jeg husker ikke så mye fra selve oppvåkningen etter narkosen, men da jeg tittet ned i bøtta, tenkte jeg at det var godt å få den ut, sier Erland Bakke (38) om gigantnyren.

Den registrerte verdensrekorden stammer fra 2011, da en indisk mann fikk fjernet en nyre på 2,4 kilo.

Nå har Bakke sendt inn søknad til Guinness' rekordbok for å vise at han med sine over åtte kilo har knust rekorden.

– Jeg innrømmer at det er en litt «shady» meritt å skilte med, men har jeg først fått fjernet verdens største nyre, så vil jeg spre budskapet, ler Bakke da VG møter ham tre uker etter operasjonen.

Les også: Nick har verdens lengste tunge

UTE: Her ligger Bakkes nyre i bøtta. Den mørke fargen skyldes kuttet blodtilførsel etter at nyren er ute. Foto: Privat

– Hvorfor ville du forevige inngrepet?

– Nyrelegen min hadde sagt at jeg kunne be kirurgisk avdeling ta bilder, så jeg ga dem koden til mobilen min. Jeg husker at kirurgen var veldig engasjert da han viste meg dem.

Kirurg Rune Horneland opplyser til VG at anestesisykepleieren tok bildene.

– Hva tenkte du da du så omfanget?

– Tja, jeg tenkte vel ikke så mye annet enn at dette var en svær nyre – og at det kom til å bli en litt slitsom lørdag formiddag, svarer kirurgen, som fjernet nyren gjennom et stort midtlinjesnitt i magen.

– Vanskelighetsgraden var her over middels, men godt innenfor det akseptable når det gjelder operasjonsrisiko, sier Horneland.



VG har tidligere skrevet om andre verdensrekorder, blant annet rekorden på is i en Bentley, verdens eldste mann (2012), Chandra (72) som i 2012 kom i rekordboken som verdens minste mann, kvinnen som overlevde verdens lengste fall og da VGTV selv kom i Guinness rekordbok med verdens lengste intervju.

Arvelig

Bakke fikk vite da han var 17 at han har den arvelige sykdommen autosomal dominant polycystisk nyresykdom (ADPKD), såkalte cystenyrer. Væskefylte hulrom i nyrene fortrenger normalt nyrevev og nedsetter funksjonen.

De siste to årene har cystene begynt å sprekke og suge til seg blod. I mars i år samlet det seg over én liter blod i Bakkes venstre nyre, som førte til blodtrykksfall og nødvendig blodoverføring.

OMFATTENDE: Erland Bakke på operasjonsbordet. Foto: Privat

Da begynte også jakten på mulige donorer. Kona ble testet, men nyren matchet ikke. Det gjorde derimot nyren til en venn.

– Så han er parat til å gi meg en nyre når det blir aktuelt. Trolig kan jeg leve med den resterende nyren i 10-15 år til, men det må nok en transplantasjon til på et eller annet tidspunkt, forklarer Bakke, som jobber som manager for kjendiser som Ida Maria, John Arne Riise, Erlend Bratland og Per Sundnes.

Akutt krise



Det var mens han satt og ventet på Sundnes utenfor NRK-bygget 30. mai i år at det oppsto en akutt situasjon.

– Per og jeg skulle på et arrangement, og jeg hadde bilen full av kostymer. Men da jeg skulle strekke meg etter en vannflaske, kjente jeg at noe revnet inni meg. Jeg forsto at jeg hadde noen minutter på meg før smertene ville bli ekstreme, så jeg kjørte rett til Rikshospitalet.

KOLLEGER: Erland Bakke og Per Sundnes. Foto: PRIVAT

Sundnes kom ut til tom parkeringsplass og måtte hive seg i en taxi.

– Vi må jo le litt av det nå. Der ligger jeg på sykehuset neddopet på smertestillende, og så kommer Per løpende inn og ber om nøkkelen til bilen fordi han må ha utstyret vårt.

Fikk du med deg? Sundnes ute – Bakke inne

Spilte gallestein



Bakke, tidligere Snapsale-grunder, hadde en aldri så liten skuespillerkarriere i ungdommen, blant annet i NRKs «Midt i smørøyet». Ironisk nok spilte han også i filmen «Jakten på nyresteinen» i 1996.

– Ja, tenk det! Jeg fylte rollen som gallestein, humrer Bakke.

KIRURGEN: Rune Horneland med nyren, som nå kan havne i Guinness' rekordbok. Foto: PRIVAT

Opprinnelig skulle operasjonen skje i august, men i stedet ble det hastekirurgi.

– Situasjonen var omfattende, men ikke livstruende, forklarer Bakke, som sier han har fått enestående behandling på Rikshospitalet.

– De er superprofesjonelle.

Utvider donorprosjekt: Vil hente lunger fra hjertedøde

Tvilsom rekord



En normal nyre veier mellom 120 og 160 gram. Kirurgen opplyser om at Bakkes eksakte nyrevekt var på 8260 gram. Det sprakk imidlertid noen cyster underveis i operasjonen, så totalvekten var opprinnelig oppunder ni kilo.

– Den offisielle vekten vil nok likevel være 8260 gram, sier Horneland.

Selv om Bakke kan komme til å sette ny verdensrekord, er kirurgen temmelig sikker på at verden har sett større nyrer:

– Det har gjennom årenes løp vært tatt ut monstrøst store nyrer. Men vi kan bekrefte at denne må være en av de største vi har fjernet. At den gjeldende rekorden er på 2,4 kilo, skyldes manglende innrapportering. Vi fjerner nærmest månedlig nyrer som er over tre kilo.

Bakkes nyrelege Hege K. Pihlstrøm, forsker ved nyreseksjonen ved Rikshospitalet, forklarer til VG at den venstre nyren til slutt var blitt en ansamling cyster i alle størrelser uten særlig funksjon.

– Det vet vi fordi nyreprøvene til Erland heldigvis er nesten like gode nå som før operasjonen.

FØR: Erland Bakke før fjerningen av nyren. Foto: Privat

Bakke forstår at folk kvier seg for å gi bort organer mens de lever, men han håper hans historie vil få flere til å vurdere det.

– I dag er det 17 måneders ventetid på nyrer, sier han.

Verdt å lese: 400 nordmenn i organkø

Den voksende ventelisten skyldes ikke at flere blir nyresyke i Norge, men en nedgang i antall donasjoner. De siste par månedene har det imidlertid vært et lite oppsving når det gjelder transplantasjonsaktivitet på Rikshospitalet.

Else (69): Ventet på ny nyre i over tre år

VIKTIG: Erland Bakke håper hans historie vil få andre til å vurdere donasjon. Foto: Therese Alice Sanne , VG

– Få angrer

Pihlstrøm forklarer at man i Norge kun transplanterer nyrer fra levende givere med en personlig relasjon til den syke. Man behøver ikke å være i slekt.

– Hvis man tenker på å donere en nyre til en man er glad i, vil man bli grundig undersøkt. Vi vil bare gå videre med transplantasjonen hvis vi ikke avdekker vesentlig sykdom eller økt risiko. Forskning har vist en liten økning i risikoen for at giver kan få nyresvikt mange år etter transplantasjonen, men alvorlig nyresvikt er en sjelden tilstand, opplyser Pihlstrøm.

– Studier viser at få angrer på donasjonen i etterkant. Mange opplever det som svært meningsfullt å få hjelpe en nærstående som virkelig trenger det.

Nesten 1 av 3 sier nei til organdonasjon: – Andreas (26) døde i organkø

Venter på søknad



Pressekontakt for Guinness' rekordbok, Jakki Lewis, skriver i en epost til VG at den gamle rekorden på 2,4 kilo foreløpig står:

– Vi krever tydelige medisinske bevis for å oppdatere den, men vi ser frem til å motta søknaden.

Fått det med deg? Prins Daniel snakker om medført nyresykdom