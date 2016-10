Sammen med Mayoo fra «Paradise Hotel» trener komikeren fem til åtte økter i uken. Motivasjonen er at han kan være der for barna når de vokser opp.

«Pænchåd da jeg har gått ned hele 2 rosabloggere», skrev Abubakar Hussain på sin mystory på Snapchat torsdag kveld. Det er første gang på en stund han har gått på vekten, forteller han.

– Vekten er ikke så viktig for meg, det viktigste er at jeg føler meg bra, understreker komikeren til VG, før han legger til:

– Men i dag tenkte jeg hvorfor ikke? Jeg ble overrasket over hvor mye jeg har gått ned.

På Snapchat la han også ut bildet som ble tatt etter at han kom hjem fra intensivbehandlingen i desember. Da fikk han hjertesvikt i en alder av 29 år. Etter tre år med mye festing og usunn mat hadde kroppen sagt stopp.

Forteller om hjertesvikten: – Jeg holdt på å dø

I april starten han rehabiliteringen, og i juni hadde han gjennomført første del av behandlingens samtidig som han hadde begynt å trene.

– Det er egentlig eneste endringen jeg har gjort. Trening også spiser jeg litt mindre til måltidene, og litt mindre junk, forteller han.

– Kjipt å dø når man er 29



Det siste året har han lagt fra seg en del gamle vaner. Selv om han fortsatt er med venner ut, så er han edru på byen.

– Jeg savner faktisk ingenting ved mitt gamle liv, sier han.

KOMIKER: Abubakar Hussain så slik ut høsten 2015 Foto: Krister Sørbø , VG

Det betyr mye for ham at han nå kan gjøre en del hverdagslige ting, som å knyte skoene, leke med barna sine og gå turer. Siden han fortsatt er sykmeldt, har han mye tid sammen med døtrene.

– Jeg kan løpe etter datteren min hjem fra barnehagen nå. Selvfølgelig er de en motivasjon. Jeg vil jo være her når de vokser opp. Det er kjipt å dø når man er 29 år.

Kontroll på depresjon

Siden han la om livsstilen mener han at han er blitt hyggeligere å være rundt.

– Jeg er mye mer fornøyd med meg selv, og er ikke deppa lenger i det hele tatt. Jeg tenker ikke på døden lenger.

Komikeren, som slo igjennom med NRK-serien «Tabu med Abu», gleder seg til å komme tilbake i jobb. Han regner med å være tilbake for fullt i mars eller april.

Trener mellom fem og åtte økter i uken

Komikeren forteller at han selv ikke ser at han har gått ned over 60 kilo. Men han merker det på klærne.

– Jakken på bildet satt stramt før, nå er den for stor. Men jeg gidder ikke kjøpe nye klær før jeg er ferdig, konstaterer han.

Selv Hussain synes livsstilsendringen har gått overraskende greit, slet han i en liten periode med motivasjonen. Da tok han kontakt med «Paradise»-deltager Mayoo Indiran. Nå har de to har blitt gode venner.

– Vi forstår hverandre, og han har lært meg å se det positive i verden. Det hadde jeg aldri trodd jeg kom til å si om en fra «Paradise», men jeg tror vennskapet vil vare. Vi forstår hverandre og er i ganske lik situasjon.

De to trener sammen alt fra fem til åtte økter i uken.

– Det er så klisjéfylt, men jeg ser forandringer og resultater med treningen. Det beviser at jeg gjør noe riktig, og da vil jeg ikke drite meg ut igjen.

– Mulig uten å pine seg selv



Han er tydelig på om at han aldri kommer til å bli han «sixpack-fyren»:

– Er det et lite stikk til din treningskamerat?

– Ja, Mayoo, nå er det nok selfies. Jeg kan ikke bli en fyr jeg disser, sier komikeren og legger til:

– Men han har vært fantastisk.

På snapchat dokumenterer han på humoristisk vis hans reise mot et sunnere liv. Han understreker at han er opptatt av å vise overvektige at det er mulig.

– Om jeg på 209 kilo klarer å gå ned til 148 kilo klarer andre det. Jeg prøver bare å vise at det er mulig uten å pine seg selv.