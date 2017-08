Harry Potters fødested kan bli ditt

For litt over ti millioner kroner kan du bli eier av Harry Potters fødested.

Harry Potters barndomshjem er nettopp blitt lagt ut for salg, skriver The Telegraph.

De Vere House ble brukt i Harry Potter-filmene til å lage Godric's Hollow, Gudriksdal på norsk. Det er huset der Harry Potter bodde i sitt første år, frem til hans foreldre James og Lily ble drept av Voldemort.

Det var i 1997 verden ble kjent med J.K. Rowlings magiske univers. 20 år senere lever universet til den foreldreløse gutten videre.

FARGERIKT: Stilen i Harry Potters barndomshjem i Gudriksdal. Godric's Hollow, er ikke akkurat minimalistisk. Foto: CARTER JONAS

Inngangsdøren, med utskårne jegere på hver side, sies å være den nest mest fotograferte døråpningen i Storbritannia, etter statsministerboligen Downing Street nr. 10 i London. Eiendommen passer derfor ikke for de folkesky.

De Vere House i Water Street, som dateres tilbake til 1500, vises som den unge tryllekunstnerens fødested i filmen av JK Rowlings eventyrhistorie Harry Potter og dødstalismanene – del 1. Men skuespillerne Daniel Radcliffe, Rupert Grint og Emma Watson filmet faktisk ikke i Lavenham. Filmopptaket ble omdannet til datamaskingenererte bilder, og brukt som bakgrunn for skuespillerne, ifølge Eadt.

TURISTMÅL: Inngangsdøren i Water Street i Lavenham sies å være den nest mest fotograferte døråpningen i Storbritannia, etter statsministerboligen Downing Street nr. 10 i London. Foto: CARTER JONAS

Potter-huset er et av de mest historisk betydningsfulle husene i området, eid fra det 14. til det 17. århundre av de Veres, den rikeste familien i Storbrittania etter monarken. Edward de Vere, den syttende jarlen av Oxford, er blant de mest populære alternative forfattere som er kreditert for William Shakespeare's verk.

Det antas også at kong Henry VIII besøkte huset under en lokal jakttur i 1498, skriver The Telegraph.

Huset med seks soverom, som for tiden er delt i to, har blant annet mottakshall, salong, stue, spisestue og to kjøkken. To av soverommene har eget bad.

Bak huset er en sørvendt hage plantet med roser, kaprifol, lavendel og iris. Det er en utendørs terrasse, og en steinlagt sti fører ned plenen under en bue til en gammel stall, hagebutikker og en kjøkkenhage med kyllinger, ifølge The Telegraph.

Huset er til salgs for 995 000 britiske pund, det vil si litt over 10 millioner norske kroner.

GRØNT OG SKJØNT: Bak huset er en sørvendt hage. Foto: CARTER JONAS

Eiendommen ligger i Lavenham, i én av Englands best bevarte middelalderbyer. I en reisereportasje fra Lavenham for to år siden, beskrev VG landsbyen slik: «Den en gang så hektiske ullindustribyen er i dag en vakker landsby med flere hundre år gamle hus, lite trafikk og mye sjarm.

I hovedgaten og rundt markedsplassen ligger te-rommene og antikvitets- og raritetsbutikkene. Ikke en kjedebutikk eller McDonalds er å se.»