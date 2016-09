Hadde billett til kveldens forestilling, men måtte snu i døren

40-50 stykker som hadde kjøpt billett til kveldens forestilling av «Singin’ In The Rain» måtte snu i døren. Det var rett og slett ikke plass til dem.

– Det er utrolig frustrerende. Vi hadde akkurat funnet frem til hvor vi skulle sitte, da vi ble bedt om å forlate plassene våre, sier Trine Heimdal til VG.

Hun var en av mange frustrerte teatergjengerne som sto utenfor Folketeateret fredag kveld. Sammen med sin mann hadde Trine Heimdal reist fra Sandefjord for en hyggelig weekend i hovedstaden med show og restaurantbesøk, men måtte vende skuffet tilbake til hotellet.

– Det har oppstått en feil i billettsystemet som gjør at billetter som egentlig er til i morgen, fremstår som billetter til kveldens forestilling. Så vidt vi har oversikt over gjelder dette 40-50 billetter og vi beklager det på sterkeste, sier direktør ved Folketeateret, Knud Dahl til VG.

FRUSTRERT: Trine Heimdal og ektemannen hadde kommet fra Sandefjord for for en hyggelig weekend i hovedstaden med show og restaurantbesøk, men måtte vende skuffet tilbake til hotellet. Foto: Fredrik Solstad , VG

Han forteller at de det gjelder har fått, eller vil få, tilbud om billetter til lørdagens forestilling eller kompensasjons på annen måte.

– Vi har fulle hus for tiden og ingen billetter til overs. I kveld ble forestillingen forsinket og som plaster på såret for alle som satt i salen og ventet, har vi tilbud et glass vin eller en alkoholfri forfriskning.

Ekteparet Heimdal sier til VG at de fikk mulighet til å bivåne forestillingen fra trappeoppgangen, men takket pent nei. Nå kommer de til å be om refusjon på billettene og hotelloppholdet.

- Vi kommer til å be om å få pengene tilbake på mandag, i likhet med mange andre. Flere hadde kommet langveisfra, og jeg tror mange uteblir fra forestillingen i morgen, sier Trine Heimdal.

«Singin' In The Rain» er en musikal med Stian Blipp og Atle Pettersen, og er en forestilling VGs anmelder ga terningkast fire.

«En publikumssuksess for de kommende regnfulle høstmånedene? Garantert», skriver anmelder Morten Ståle Nielsen.