«Pilotfrue» spontanaborterte igjen: – Situasjonen føles håpløs

«Pilotfrue» og ektemannen har prøvd å oppfylle babydrømmen i over ett år. Veien dit var lengre enn de trodde.

Julianne Nygård (27) og ektemannen Ulrik Kvalheim Nygård (37) har vært åpne om prosessen der de prøver å få barn. Julianne er en av Norges største bloggere og er kjent under bloggnavnet «Pilotfrue».

Det siste året har Julianne vært åpen om at hun sliter med å få barn og har prøvd prøverørsbefruktning i nesten ett år.

Tidligere i februar kunne paret dele nyheten til leserne om at hun endelig var blitt gravid. Men bare én uke etter kunngjøringen avslørte bloggeren at hun og ektemannen hadde mistet barnet i en spontanabort.

– Dessverre har jeg så lave forventninger nå slik at jeg kan beskytte meg selv, sier Julianne Nygård til VG.

Hun har imidlertid ikke gitt opp håpet, og paret har fortsatt prøvingen - og skrevet om det på bloggen.



Mandag 14.august tok bloggeren en ny test for å sjekke om hun var gravid. Testen viste positivt, men i etterkant av VG-intervjuet fikk Julianne vite at hun dessverre hadde spontanabortert igjen.

– Situasjonen føles håpløs akkurat her og nå, men vi er enige om at vi ikke gir opp babydrømmen, skriver Julianne i en SMS til VG i ettertid.

Prøvd lenge

Paret har aldri vært i tvil om å dele prosessen hvor de prøver å få barn med andre.

– På bloggen har vi delt mange fine stunder i livet og derfor er det viktig å være åpen om nedturer også. Vi ønsker ikke at dette skal være et tabubelagt tema å snakke om, forteller Julianne.

Hun er åpen om at årsaken til problemene er at hun har lav AMH-verdi, altså at hun har få egg i eggstokkene.

I skrivende stund er bloggeren på syvendeplass på Blogglisten i Norge med 25.000 unike lesere.

Til VG forteller ekteparet at responsen har vært overveldende. De får meldinger hver dag fra flere som er i samme situasjon.

– Det er en trøst fordi vi ser at vi ikke er alene om dette. Vi håper at andre kan føle den samme trøsten om vår åpenhet, sier Ulrik Kvalheim Nygård.

Åpenheten har ikke alltid vært like lett.

– Det var spesielt vanskelig den gangen Julianne var gravid og spontanaborterte én uke senere. Da fikk vi gratulasjoner fra folk en måned senere fordi de ikke hadde fått med seg den triste nyheten, forteller Ulrik.

TOPPBLOGGER: Julianne Nygård er bedre kjent som «Pilotfrue» og er blant Norges største bloggere. Foto: FREDRIK SOLSTAD , VG

Påvirker sexlivet

Julianne og Ulrik har vært gift siden februar i fjor. Paret erkjenner at babyprosessen har påvirket forholdet både i positive og negative retninger.

– Det har vært så mye fokus på å lage barn, så sexlivet blir naturligvis litt annerledes, forteller Julianne.

Samtidig føler paret at de er kommet mye nærmere hverandre.

– Det kjærligste Ulrik har gjort for meg er at han tok del i det som er mitt problem og har gjort det om til vårt felles problem, sier bloggeren.

Ulrik sier seg enig med kona.

– Romantikken og forholdet blir sterkere når man opplever slikt sammen, sier Ulrik.

Ekteparet har et godt støtteapparat rundt seg, og finner trøst hos familie og venner når nedturene kommer.

– Foreldrene våre er de som absolutt er mest engasjert, sier Ulrik.

Livet som «Pilotfrue» har skapt stor engasjement blant følgere på sosiale medier. På bloggen har de mottatt kritikk, blant annet for å ikke velge adopsjon som et alternativ.

– Det er mange som mener det er vår jobb som ufrivillige barnløse å «redde» barn som ikke har foreldre som kan ta seg av dem. Enten ved å bli fosterforeldre eller adoptere. Det synes jeg er veldig lite reflektert, sier Julianne.

Adopsjon er likevel ikke et utelukket alternativ for paret hvis ting ikke går som planlagt.

– Vi vil gjerne vite om vi kan få biologiske barn før vi vurderer noe annet, forteller Ulrik.

Følgere ringer klinikken

Julianne får behandling hos en privatklinikk i Trondheim. Mange av følgerne har engasjert seg i om behandlingene har vært sponset.

– Vi betaler for alt selv. Det er folk som har ringt klinikken for å sjekke om behandlingene er sponset fordi de er så nysgjerrige, sier Ulrik.

Bloggeren forteller at valget falt på privatklinikk, fordi de opplever å få raskere hjelp.

– Det er deilig å kunne ringe til klinikken hvis vi har spørsmål om det skjer noe. De er flinke til å legge ny plan og motivere i triste stunder, sier Julianne.

Paret oppfordrer til å være varsomme med å stille spørsmål om barn til folk man ikke kjenner godt.

– Når vi ser hvor mange som kontakter oss, skjønner vi at vi ikke er alene. Derfor er det viktig å ikke spørre andre par for mye, fordi man vet ikke om paret allerede har prøvd å få barn, forteller Ulrik.

– Kunne du klart et liv uten barn?



– Nei, det går ikke. Dette har blitt en stor drøm for oss to. Klarer vi ikke å lage noe sammen, så skal vi se etter andre alternativer, sier Julianne.

