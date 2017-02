Prince og George Michael skal hylles under Grammy Awards

Verdens musikkelite skal hedre Prince og George Michaels minne under nattens prisutdeling.

Det melder musikkmagasinet Rolling Stones.

Hyllesten skjer natt til mandag norsk tid, når hele verdens musikkbransjes øverste sjikt er samlet i Los Angeles under den 59. Grammy-utdelingen.

Fjoråret var ikke spesielt lystig hva gjelder tap av store og folkekjære musikkstjerner. I april kom sjokknyheten om at Prince var død, 57 år gammel.

I romjulen kom en ny sjokkbeskjed. Denne gangen var det popstjerne og tidligere WHAM-frontfigur George Michael som hadde gått bort, 53 år gammel. Popikonet ble hyllet som en strålende artist og en god venn av en hel kjendisverden.

Skal hylles med «hemmelig» innslag

Ifølge bransjemagasinet Rolling Stones har arrangøren av Grammy-utdelingen annonsert at både Prince og George Michael vil bli hedret med noen «helt uforglemmelige hyllest-innslag».

Arrangøren har derimot ikke røpet hvilke artister som skal ta del i hyllesten, men det har tidligere blitt avslørt at artisten John Legend skal opptre under utdelingens «Til minne om»-innslag.

«George Michael og Prince var popikoner som viste en sjelden musikalsk begavelse og utenomjordisk karisma», sier Neil Portnow, president og leder for The Recording Academy, altså de som står bak Grammy-utdelingen, i en uttalelse.

«Mens hver av dem hadde en særegen stil og uttrykk, var de begge elsket av publikum verden over. Bortgangen av to så kreative innovatører var et stort tap for det kreative samfunnet; The Recording Agency er ydmyke i det å minnes deres enorme arv», heter det videre i uttalelsen.

Beyoncé kan gjøre storeslem - igjen

Med sine ni nominasjoner er Beyoncé nok en gang den mest nominerte artisten på prisutdelingen. Hun er i en alder av 35 år faktisk tidenes mest Grammy-nominerte kvinnelige artist, en rekord hun tangerte i 2014. Hun skal opptre under årets utdeling.

Beyoncé annonserte for øvrig forrige uke at hun og ektemannen Jay Z venter tvillinger med et Instagram-bilde. Gravidbildet slo raskt alle Instagram-rekorder, og er i skrivende stund verdens desidert mest likte bilde med over ti millioner likerklikk.

Andre artister som kan skilte med en rekke nominasjoner er Rihanna, Drake og Kanye West, som alle har blitt nominert til åtte priser. Også Adele, Justin Bieber, og avdøde David Bowie kan bli belønnet med Grammy-statuetter i løpet av natten.