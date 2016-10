Gørild Mauseth kapret Liam Neeson til filmprosjekt

Gørild Mauseth (44) var i sluttfasen med sitt ambisiøse prosjekt om Anna Karenina, men manglet penger. Da tok hun opp telefonen og ringte Liam Neeson.

– Jeg sa jeg var i etterproduksjon og trengte penger. «Hvor mye trenger du», spurte han. Hvor mye har du, var det eneste jeg klarte å svare.

Gørild Mauseth humrer når hun forteller VG om samtalen hun gruet seg litt for å ta.

Siden 2013 har hun jobbet med dramadokumentaren «Karenina & I», hvor hun har lagt ut på en lang togreise i Russland for å forsøke å forstå klassikeren. Med et rimelig hårete mål for en som ikke kan et ord av språket: Å spille Anna Karenina på russisk.

Skuespilleren gestaltet Anna Karenina på teaterscenen med Riksteatret i 2012. Sammen med ektemannen Tommaso Mottola (59) kom ideen om å sette opp stykket i Vladivostok, etter en 11.000 kilometer lang togreise fra Murmansk. Hele reisen ble filmet, men da de gikk i gang var det ikke sikkert at det ble en film ut av prosjektet.

Mauseth fikk mange råd om å løfte prosjektet til et internasjonalt nivå, gitt den russiske klassikerens store nedslagskraft. Hun klarte å selge inn ideen overfor den ettertraktede Hollywood-skuespilleren.

RUSSERE ROPTE «ANNA KARENINA!» ETTER HENNE: Gørild Mauseth hadde med seg kostymene fra teaterstykket på sin lange togreise for å bli kjent med den litterære karakteren. Foto: Trond Solberg , VG

– Men så begynte han å selge seg inn selv som skuespiller. Han fortalte han var ganske god på voiceover, og at han hadde vunnet priser for det. Da falt alt på plass for meg. Han må jo være Tolstoj!

Romanen teaterstykket bygger på inneholder masse materiale som ikke er med i teaterstykket, og som ikke fant sin plass i Mauseths film. Men med en ivrig Neeson på plass var det ingen tvil, Tolstoj er funnet igjen.

– Jeg fikk svar tilbake hvor han sa «hvis du mener og tror jeg kan være Leo Tolstoj, så skal jeg være Leo Tolstoj med glede. Send meg teksten, så starter vi å jobbe».

Etterpå skrev Neeson «jeg er veldig dyr». Men Mauseth trengte ikke betale.

– Det er hans gave til meg. Han er med som co-produsent, og har bidratt med sitt arbeid. Jeg har fått inn mer enn penger, jeg har fått ham. Hans navn kommer til å hjelpe filmen, men det har vært viktig for meg å gjøre et ordentlig arbeid, ikke bare at han er kjendis.

VG har sett et kort utdrag fra filmen hvor Neeson stemmelegger og «er» Tolstoj i filmen.

Irskfødte Neeson er en svært profilert skuespiller både i amerikanske og europeiske filmer, og har blant annet blitt Oscar-nominert, for «Schindlers liste» i 1994.

Mauseth møtte Neeson så langt tilbake som i år 2000, under en filmfestival i Italia. Med paparazzier i hælene oppstod det sågar romanserykter mellom de to.

– Ja, det var vel helt naturlig, var det ikke? Ei fiskerdatter fra Kjøllefjord og en Hollywood-stjerne, det er bare naturlig, haha. Vi har mye til felles, han er en pasjonert laksefisker, så jeg har lovet å ta ham med på laksefiske.

– Så du avkrefter romanseryktene?

– Altså, det så veldig fint ut! Det var et veldig sterkt møte, smiler Mauseth.

VG har fått en uttalelse fra Neeson gjennom filmens norske produsent Torstein Nybø. Her forteller han hvorfor han takket ja til å jobbe med Mauseths hjertebarn.

– Jeg sa ja fordi jeg likte godt ideen om en film hvor en fantastisk skuespiller (Gørild Mauseth) forbereder seg og legger ut på en reise, en søken etter hvem Anna Karenina var og er, kanskje en av de mest kjente og komplekse kvinnelige karakterer som finnes i litteraturen.

– Også fordi Tolstoj er en av de beste forfatterne i historien, om ikke den beste til å beskrive den menneskelige tilstand. Jeg er beæret over å være en liten del av denne spesielle filmen, skriver Neeson.