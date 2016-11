Gigi Hadid blir kalt rasist etter å ha imitert Melania Trump

Under gårsdagens American Music Awards gjorde Gigi Hadid (21) en imitasjon av Melania Trump. Nå blir hun hetset og kalt rasist på Twitter.

FØRSTEDAME: Melania Trump (46) holder tale under det republikanske landsmøtet i sommer. FOTO: Alex Wong Paul J. Richards

Supermodell Gigi Hadid styrte gårsdagens AMA sammen med «Saturday Night Live»-komiker Jay Pharaoh. Duoen startet showet med å disse Donald Trump før Hadid skulle imponerende Pharoah med sin beste imitasjon av Melania Trump.

– Jeg elsker min mann, president Barack Obama, og våre barn, Sasha og Malia, imiterer Hadid med en falsk østeuropeisk aksent og lager trutmunn. 21-åringen etterligner Melania Trumps mye omtalte RNC tale hvor hun ble anklaget for å ha plagiert Michelle Obama.

Selv om imitasjonen var ment som en spøk, har mange reagert og mener at modellen gjør narr av den kommende førstedamen. Flere fans skriver på Twitter at Hadid er en rasist og mener at modellen ikke eier respekt. Se tweets under:

VERTER: Modell Gigi Hadid (21) og komiker Jay Pharoah (29) åpner American Music Awards 2016 i Los Angeles den 20. November. FOTO: REUTERS/Mario Anzuoni Foto: Mario Anzuoni , Reuters

Komiker Jay Pharoah kalte Hadids imitasjon for «spot on» og fulgte opp med sin egen imitasjon av Donald Trump.

– Jeg elsker Bruno Mars. Jeg vet ikke hvilken farge han er, så jeg kan ikke deportere han, etterligner Pharoah.

Hadid og Pharoahs opptreden har skapt oppstyr på sosiale medier. Også på Instagram blir modellen hetset. Se kommentarfeltet på Hadids siste bilde:

Hverken Gigi Hadid eller Melania Trump har gitt noen uttalelser etter showet.

