Spice Girls-stjernen gir ut musikk for første gang på tolv år

Geri «Ginger Spice» Halliwell ga mandag ut en singel til minne om George Michael.

Det er 21 år siden Spice Girls ga ut megahiten «Wannabe» og gjorde seg til en av de mest populære musikkgruppene i verden.

Geri Halliwell (44) forlot imidlertid gruppen rett før de skulle ha konsert i Oslo i 1998. Spice Girl, inkludert Halliwell, ble imidlertid gjenforent en knapp periode i 2007.

Halliwell gjorde en god solokarriere etter 90-tallet, og ga ut tre album. Platen «Passion» kom ut i 2005, men siden har det vært stille fra «Ginger Spice». Fram til mandag.

Ville være kjærester

Låten «Angels in Chains» er en hyllest til George Michael, som døde i desember i fjor. Inntektene til låten skal gå til veldedighetsorganisasjonen «Childline», som Michael tidligere har donert penger til, skriver Billboard.

– Du vet når du har en sånn venn som du ikke ser hele tiden, men når du gjør det, så klikker dere bare og har verdens mest ærlige vennskap? Jeg vil si at vi hadde den type forhold. Jeg følte det som en fan, og senere ble jeg en venn. Jeg ville at han skulle være kjæresten min, men jeg var ikke hans type, sier Halliwell til nettstedet.

Hun forteller videre at hun bodde hos Michael etter at hun forlot Spice Girls.

MINNELÅT: Geri Halliwell har skrevet en låt om George Michael som døde i desember, 53 år gammel. Foto: Francois Mori , AP

Kommer med album

Med seg på låten har Halliwell fått med flere av Michaels tidligere bandmedlemmer, og hun forteller at det var veldig følelsesladet i studio.

– Det fikk meg til å forstå kraften av oss sammen, vi kan hele hverandre ved å bare være åpne, sier hun.

Halliwell avslutter intervjuet ved å si at hun jobber med et fjerde album, og at hun håper det kommer ut i løpet av året.