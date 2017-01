George Michaels familie ut mot spekulasjoner om dødsårsak

Popikonets etterlatte synes det er upassende å diskutere hva George Michael døde av før den endelige obduksjonsrapporten foreligger.

I natt kom det twittermeldinger, senere slettet, fra kjæresten Fadi Fawaz’ konto som antydet selvmord. De dramatiske meldingene lød slik, og flere britiske medier har referert til dem:

Han forsøkte flere ganger å ta sitt eget liv.

Det eneste George ville var å DØ

Til slutt klarte han det.

Michaels egen familie har ikke villet kommentere eller spekulere i hva det var som forårsaket hans død. De har sendt en uttalelse til Buzzfeed.

– Det har vært mye spekulasjon den siste uken angående George og omstendighetene rundt hans død. Det kommer til å bli mer av det i tiden som kommer.

Familien er fortsatt knust over at han er borte og kommer ikke til å kommentere slike spekulasjoner, verken nå eller i fremtiden.

Fawaz’ nå slettede twittermeldinger kommer bare to dager etter at den foreløpige obduksjonsrapporten foretatt av politiet ogrettsmedisinere kun bekreftet at dødsårsaken var usikker, og at man trenger flere tester for å slå fast hva han døde av.