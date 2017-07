George Clooney varsler rettslige følger etter paparazzi-bilder av tvillingene

Fredag var forsiden til franske magasinet Voici prydet med bilde av George og Amal Clooney sammen med de nyfødte tvillingene.

Bildene er tatt ved parets villa ved Comosjøen i Italia.

George (56) og Amal (39) bærer på hver sin tvilling ute i hagen. Tvillingene Ella og Alexander Clooney er bare syv uker gamle.

Samme dag som bildene publiseres, kommer George Clooney med en uttalelse hvor han skriver at han vil gå rettens vei, skriver Entertainment Weekly.

– Under den siste uken har fotografer fra magasinet Voici klatret over gjerdene våre, klatret i treet vårt og ulovlig tatt bilder av spedbarna våre i vårt hjem. Vær sikker på at fotografene, agenturet og magasinet vil bli rettsforfulgt i lovens fulle betydning, skriver skuespilleren.

– Sikkerheten til barna våre krever det, avslutter han uttalelsen med.

Mer om George Clooney: Selger tequila-firma for en milliard dollar

Paret har skjermet om tvillingene, og har ikke vist fram barna offentlig.

Den kjente menneskerettighetsadvokaten fødte tvillingene tirsdag 6. juni i London.

Nyheten om at paret ventet tvillinger ble først kjent i februar. Det ble bekreftet av Clooneys mangeårige venn, skuespiller Matt Damon, som hadde fått vite det på filmsettet:

– Jeg begynte nesten å gråte. Jeg var så glad på hans vegne, sa Damon, ifølge CNN.

Amal og George giftet seg i Venezia september 2014, og førstnevnte fikk massiv skryt for sin glamorøse bryllupsgarderobe.