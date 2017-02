Amerikanske medier: – Amal og George Clooney venter tvillinger

Etter to og et halvt års ekteskap venter ekteparet Amal (39) og George Clooney (55) tvillinger.

Det melder en rekke amerikanske medier som CBS, CNN og TMZ.

Paret har foreløpig ikke kommentert nyheten selv.

Det var programleder Julie Chen fra CBS-talkshowet «The Talk» som røpet babynyheten torsdag kveld. Ifølge Chen har paret termin i juni.

– Begynte nesten å gråte

Nyheten bekreftes også av George Clooneys mangeårige venn, skuespiller Matt Damon, som gjestet talkshowet «Entertainment Tonight» i Canada denne uken. Da sa «Ocean's Eleven»-skuespilleren at George Clooney tok ham til siden da de to var på filmsett sammen i høst.

– Jeg begynte nesten å gråte. Jeg var så glad på hans vegne, sa Damon, ifølge CNN.

Amal og George Clooney er på ingen måte det eneste kjendisparet som venter tvillinger for tiden. Forrige uke annonserte Beyoncé og ektemannen Jay Z at paret venter tvillinger. Bildet som Beyoncé illustrerte nyheten med det er for øyeblikket verdens mest likte bilde på Instagram med over ti millioner likerklikk.

Glamorøst Italia-bryllup

Amal og George Clooney giftet seg i Venezia september 2014, og førstnevnte fikk massiv skryt for sin glamorøse bryllupsgarderobe.

Amal Clooney har gjort seg svært bemerket som menneskerettighetsadvokat og aktivist, og har medvirket i flere høyprofilerte rettsaker. Ektemannen George Clooney kan på sin side skilte med flere Oscar-statuetter, Golden Globes-priser og en rekke andre priser.