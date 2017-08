Amal og George Clooney blar opp millioner mot hat

Kjendisparet har donert åtte millioner kroner etter de voldelige opptøyene i Charlottesville.

Hollywood-stjernen George Clooney (56) og menneskerettighetsadvokat Amal Clooney (39) overrakte mandag én million dollar, åtte millioner kroner, til menneskerettighetsorganisasjonen Southern Poverty Law Center.

I kjølvannet av tragedien tidligere denne måneden er håpet å kunne være med å forebygge at hatgrupper vokser frem.

«Det som skjedde i Charlottesville, og det som skjer i ulike samfunn over hele landet vårt, krever et kollektivt engasjement for å stå opp mot hatet, sier de to i en kunngjøring, ifølge Deadline.com.

Ekteparet, som nylig ble foreldre til tvillinger, donerte pengene fra sitt eget nyetablerte fond, Clooney Foundation for Justice.

«Amal og jeg vil gi våre stemmer og økonomiske bidrag i den pågående kampen for likhet. Det finnes ikke to sider av intoleranse og hat», heter det videre i pressemeldingen.

De voldelige opptøyene resulterte i at 32 år gamle Heather Heyer ble drept og 19 andre ble såret. Charlottesville er i sorg.

Southern Poverty Law Center er en uavhengig antirasistisk organisasjon som ble grunnlagt i 1971 – som et advokatkontor med fokus på menneskerettigheter.

«Vi er stolte over å støtte Southern Poverty Law Center i sitt arbeid med å kjempe mot voldelig ekstremisme i USA», sier stjerneparet.

Ekstreme høyre-grupper i USA mobiliserer etter hendelsene i Charlottesville sist helg, og de har fått enda mer vann på mølla etter president Donald Trumps uttalelser om at venstresiden har like mye skyld som ytre høyre for at demonstrasjonene i Charlottesville utartet og ble så voldelige.

President Donald Trump har fått krass kritikk etter opptøyene for å unnlate å plassere ansvaret hos de høyreekstreme demonstrantene.