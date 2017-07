Vinteren er her: Dette må du huske fra «Game of Thrones» sesong seks

I natt er ventetiden over, og det blir endelig et gjensyn med karakterene i den spektakulære fantasy-serien «Game of Thrones».

Mandagene skal igjen bli fylt med blod, intriger, pupper og maktbegjær når den mye omtalte og lenge lovede vinteren endelig er her. Ett år og 21 dager siden siden vi så Daenerys`flåte sette kursen mot Westeros er det tid for premieren av sesong syv, med episoden «Dragonstone».

Det er ikke alltid like lett å holde styr på det store universet med det komplekse karaktergalleriet, og som en forberedelse til mandagen har vi laget en oversikt med noen hovedpunkter i hovedkarakterenes liv i sesong seks.

Cersei Lannister

I sesong seks orkestrerte Cersei at The Great Sept gikk opp i flammer ved å benytte seg av «Wildfire» som hadde vært lagret i bakken under septet i mange år, og plassert der av The Mad King. Flammene slukte alle Sparrows, inkludert High Sparrow, og sammen med dem Kevan Lannister, og en hel del av Tyrell-slekten.

Et kvinnelig medlem av The Sparrows, Septa Unella, som tildigere holdt Cercei fanget og torturerte henne, ble overlevert til The Mountain for å motta samme behandling som Cercei selv hadde fått.

Cerceis yngste sønn, kong Tommen, begikk selvmord etter å ha sett The Great Sept gå opp i flammer. Etter sønnens død ble Cersei kronet til dronning over «De syv kongeriker». Under kroningen kunne man se Cersei og broren Jamie Lannister utveksle dystre blikk.

Jon Snow

Jon Snow startet sesong seks som død, men Melisandre bringer vår alles kjære Jon tilbake til livet. Jon tar opp kampen mot Ramsay Bolton med hjelp fra Knights of the Vale, og vinner. Han blir utropt til King of the North, på tross av at alle tror han er en bastard. Samtidig som Jon blir utropt til konge kan vi se hans lillebror Bran, gjennom en av sine drømmesekvenser, oppdage at Jon antakelig ikke er en bastard, men muligens et barn av veldig noble etterkommere: Rhaegar Targaryen og Lyanna Stark. Sistnevnte er Ned Starks søster.

Daenerys Targaryen

Mother of Dragons inngikk i forrige sesong en avtale med Yara Greyjoy og hennes bror Theon om hjelp i kampen om Jerntronen. Deres flåter er nå på vei til Westeros, hvor Daenerys skal kreve Jerntronen i Targyaryen-slektens navn. Hun må også overholde sitt løfte om å hjelpe Theon og Yara med å overvinne sin onde onkel Euron.



REISER I FORTIDEN: Isaac Hempstead Wright som Bran Stark og Max von Sydow som Three-Eyed i en av drømmesekvensene. Foto: , Helen Sloan/HBO

Tyrion Lannister

I forrige sesong virket det som om Tyrion kuttet alle bånd med fortiden og Lannister-familien, og vi så han reise til Daenarys for å slå seg sammen med henne. Han ble utropt til «Hand of the Queen», og er nå på vei sammen med Daenerys til Westeros.



Jamie Lannister

Jamie tok tilbake Riverrun, uten kamp, og sparte livet til Brienne og Podrick. Han returnerte til Kings Landing og fant The Great Sept i ruiner, og oppdaget at det var hans søster og elsker, Cersei, som hadde satt fyr på lageret av Wildfire. Hun hadde dermed satt igang uhyggelighetene han drepte The Mad King for å unngå.



Araya Stark

Klarte å rømme fra Braavos og returnere til Westeros for å hevne seg på The Freys for «The Red Wedding», som nesten utslettet Stark-slekten. Det klarte hun med stil ved å servere Walder Frey pai hun hadde fylt med hans drepte sønner, før hun skar over strupen hans. Hun er nå på vei for å gjenforenes med det som er igjen av Stark-familien.



HEVN-TØRST: Arya Stark (Maisie Williams) klarte i sesong seks å hevne «The Red Wedding» som tok livet av mange i Stark-familien. Foto: , Macall B. Polay/HBO

Bran Stark

Nord for The Wall fortsatte Bran treningen med The Three-Eyed Raven. Sammen har de gjenopplevd fortiden gjennom drømmesekvenser, og blant annet sett skapelsen av den første White Walker, og sett Brans far, Ned, finne sin søster nær døden i Tower of Joy.

Bran la også ut på eventyr i fortiden på egenhånd, selv om han ikke er klar for det ennå. Det resulterte i at The Night King grep armen hans og etterlot et merke som gjør at han nå kan se hvor Bran oppholder seg.

Sansa Stark

Sesong seks var sesongen vi virkelig fikk se hvor sterk Sansa er. Hun kom seg ut av fangenskapet på Winterfell, hjalp til med planleggingen av angrepet på The Boltons, og kastet den sadistiske psykopaten Ramsay Bolton til hans egne hunder. Hun var ved broren Jon Snows side store deler av sesongen, og kan kanskje sies og avgi noen vibber som tilsier at hun ønsker mer makt.

HOPPET TIL FRIHET: Theon Greyjoy (Alfie Allen) og Sansa Stark (Sophie Turner) hoppet fra muren på Winterfell og rømte fra Ramsay Bolton. I sesong seks fikk Sansa sin hevn over sadisten og voldtektsmannen Ramsay ved å kaste han til hundene. Theon er tilbake hos sin søster Yara. Foto: , Helen Sloan/HBO

Av hendelser i livene til de «mindre viktige karakterene» kan det nevnes at Petyr Littlefinger Baelish reddet dagen ved å hjelpe Jon til seier i «Battle of the Bastards». Melisandre tok livet av Shireen, fikk Jon tilbake til livet, og vi lærte også at hun var skikkelig gammel.

Yara Greyjoy viste at det var hun, og ikke broren Theon, som skal regjere på The Iron Islands. Theon på sin side har begynt å komme over sadisten Ramsay Boltons tortur, og står nå ved sin søsters side.

Brienne hjalp Jamie med å ta tilbake Riverrun, og det viste seg at hun egentlig likte Jamie ganske godt. Hun er etter all sannsynlighet på vei til Winterfell for å overholde sitt løfte til The Starks. Samwell Tarly kom frem til Oldtown sammen med Gilly, og har nå begynt sin utdannelse for å bli Master.

The Hound sluttet seg til The Brotherhood without Banners, og er nå på vei nord for å kjempe mot The White Walkers, og Jorah Mormont er kommandert av Daenerys til å finne en kur mot sykdommen «Greyscale» som han er rammet av.