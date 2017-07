Premiere i natt: Dette vet vi om «Game of Thrones» sesong syv

Endelig er vinteren her! Mandag markerer starten på slutten for «GoT»-universet når sesong syv har premiere på HBO.

Det er knyttet stor spenning til hvordan det går med Jon Snow, Daenerys Targaryen og resten av gjengen i «GoT»-universet 12 måneder og 21 dager etter at de forlot oss. Normalt har serien hatt premiere i april, men måtte i år utsettes til juli som følge av forsinkelser i produksjonen.

Sesong seks bød som vanlig på et kompleks handlingsforløp med blant annet blodige slag, spektakulære dødsfall og glimt fra fortiden. Teoriene om hva vi har vi vente i sesong syv av serien har florert, og mandag skal vi endelig få se noe av hva vi har i vente når episoden «Dragonstone» har premiere.

Seriens syvende sesong vil bestå av syv episoder, mens de siste puslespillbitene vil falle på plass gjennom seks episoder i åttende og siste sesong, som har premiere en gang i 2018.

OBS! Hvis du ønsker å være uvitene om hva som skjer, og hva som muligens skjer, i «GoT»-universet kommende sesong bør du slutte å lese nå.

Gjenforeninger

Ifølge amerikanske Newsweek er dette noe av det vi kan vente oss i den syvende sesongen av serien:

I forrige sesong ble endelig Sansa Stark og Jon Snow gjenforent. I sesong syv skal deres to andre søsken, Arya (Maisie Williams) og Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) muligens returnere til Stark-hovedkvarteret Winterfell. Der vil de forhåpentligvis gjenforenes med Sansa og The King of the North – Jon (Kit Harrington).

Jon skal også gjenforenes med flere tidligere kjenninger denne sesongen, når han treffer på tidligere venn av familien (nå Stark-sviker) Theon Greyjoy, spilt av Alfie Allen. Mellom disse skal det visstnok gå en kule varmt, og Jon skal gi Theon skikkelig juling.

Den nye sesongen skal også by på et møte mellom Jon Snow og kvinnen på Jerntronen, Cersei Lannister (Lena Hadley). Jon Snow og Daenerys Targaryan (Emilia Clarke) skal også (endelig) møte hverandre.

Stort sjøslag



Kong Robert Baratheons siste bastard, Gendry, skal også være tilbake denne sesongen, etter det som må sies å være en meget lang rotur. Gendry ble sist sett i sesong tre, og skuespiller Joe Dempsie, som spiller karakteren Gendry, er observert mens han spilte inn scener sammen med skuespiller Liam Cunningham, som spiller karakteren Davos Seaworth, i fjor høst.

Det er også ventet et stort sjøslag denne sesongen. Det siste vi så i sesong seks var Daenerys, Tyrion (Peter Dinklage) og dragene slå seg sammen med Yara (Gemma Whelan) og Theon Greyjoys flåter, og sammen satt de kursen mot Westeros. Bilder fra settet viser en seirende Euron (Pilou Asbæk) på hesteryggen sammen med en bundet Yara. Ellaria (Indria Varma) og Tyene Sand (Rosabell Laurenti Sellers) følger bak han. Dette kan tyde på at Euron vinner kampen og holder Yara og Theon fanget.

HIVJU ER MED: Kristofer Hivju som Tormund Giantsbane og Gwendoline Christie som Brienne of Tarth. Foto: , HELEN SLOAN / HBO

Uttrykket «en Lannister må alltid betale sin gjeld» kan virke som blir en realitet denne sesongen. Jernbanken i Braavos skal banke på døren til Cersei etter at banken har finansiert Baratheon-Lannister-kongedømmet i lang tid. Ifølge fansiden Watchers of the Wall, skal bankrepresentant Tyco Nestoris (Mark Gatiss) returnere til «GoT»-universet og ta seg en tur innom Cercei i Kings Landing for å kreve at monarkiet betaler sin gjeld.

Jorah Mormont (Iain Glem) ble i forrige sesong sendt ut på et oppdrag av sin dronning Daenarys for å kurere sin sykdom, «Greyscale», som han pådro seg i sesong fem. Det er spekulert at Jorah vil finne en kur denne sesongen, når han møter Samwell Tarly (John Bradley).

«DRAGENES MOR»: Emilia Clarke som Daenerys Targaryen i sesongpremieren av «Game of Thrones». Episoden heter «Dragonstone». Foto: Helen Sloan / Hbo , HELEN SLOAN / HBO

Nervepirrende sesongavslutning



Det spekuleres også i om det vil være en scene hvor omtrent alle hovedkarakterene i universet er samlet. Dette inkluderer Jon Snow, Daenarys, Cersei, Jamie, Euron, the Mountain, Brienne, Podrick, the Hound, Bronn, Jorah, Missandei, Varys og Theon. Om denne scenen faktisk finner sted, slik ryktene tilsier, vil det være første gang så mange av de kjente karakterene er samlet i en og samme scene.

Det ryktes også om en stor slag-scene denne sesongen. Etter fjorårets «Battle of the Bastards», en episode som vant Emmy for beste manus og beste regi, knyttes det stor spenning til hva vi kan vente oss av et eventuelt stor-slag i sesong syv. Ryktene sier at det vil være dronning mot dronning i en kamp mellom Lannister og Targaryen. Dette (etter alle forventninger) spektakulære slaget skal visstnok finne sted i episode fire.

I februar kunne skuespiller Maisie Williams, som spiller Arya Stark, avsløre at også denne sesongen vil avsluttes med en nervepirrende føljetong. Episode syv, som vil være kommende sesongs siste, skal by på et realt klimaks, ifølge Williams.

Sesongavslutningen skal også være den lengste episoden av serien noen gang, med en varighet på 90 minutter.

Vi vet også at norske Kristoffer Hivju blir å se også denne sesongen. Nordmannen spiller Tormund Giansbane, lederen for det frie folket.

Sesong seks av fantasy-dramaet hadde i gjennomsnitt 23,3 millioner seere, og et budsjett på ti millioner dollar per episode, noe som tilsvarer rundt 86 millioner kroner. Ettersom kommende sesong kun inneholder syv epsioder skal busjettet per episode være langt høyere.