Planlegger falske avslutninger på «Game of Thrones» for å unngå lekkasjer

Finalen kommer kanskje ikke før i 2019, men HBO planlegger å gjøre alt de kan for at ingen skal finne ut av hvordan det går før den tid.

Sesong syv av «Game of Thrones» har akkurat rullet over skjermen, og allerede er fansen sulten på mer. Det ser imidlertid ut som om de må smøre seg med tålmodighet, for det kan hende serien ikke kommer på luften før om to år.

Serien regnes som en tidenes mest populære TV-serier (brukere på filmnettstedet IMDb har rangert serien til den fjerde beste serien noensinne). Det er ikke uvanlig at innspilling av store serier tiltrekker seg paparazzi-fotografer, og «Game of Thrones» er ikke noe unntak.

Spilte inn falske scener i sesong syv

I et intervju med Jimmy Kimmel fortalte skuespilleren bak Jon Snow, Kit Harington, at de spilte inn falske scener til sesong syv for å lure paparazziene.

– Vi satte sammen folk i situasjoner når vi visste at paparazziene ville være omkring, slik at de skulle ta bilder for å legge ut på internett, slik at folk trodde at de visste hva vi gjorde, sier han.

Harington forteller at han selv var med i tre falske scener, og at de brukte omtrent fem timer på hver.

Vil unngå lekkasjer

For avslutningen kommer de til å strekke strikken enda lenger. Til The Morning Call sier Casey Bloys, HBO-president for programmering, at det er planlagt å filme flere alternative avslutninger på serien.

– Du må gjøre det på en lang serie. Fordi når du spiller inn noe, så vet folk det. Så de kommer til å spille inn flere versjoner, slik at det ikke er noe definitivt svar før slutten, sier Bloys.

Og noe definitivt svar på hvordan det hele ender kan det hende fansen må vente helt til 2019 på. Innspillingen er planlagt fra oktober i år, og til august neste år, ifølge The Hollywood Reporter. HBO har selv ikke bekreftet dette.

Til nettstedet sier Bloys at de jobber med å finne ut av hvor lang tid det kommer til å ta i klipperommet.

– Innspillingen er komplisert nok – på ulike kontinenter, med alle tekniske aspekter – og spesialeffektene er en helt annen produksjonsperiode som vi prøver å finne ut av. Det er en stor faktor i alt dette, sier han.

Den siste sesongen (ja, det blir den siste sesongen) kommer til å inneholde bare seks episoder. Det er imidlertid antatt at episodene vil være mellom 60 og 120 minutter lange.