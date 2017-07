«Game of Thrones»-stjerne i bitter pengestrid

Danske Nikolaj Coster-Waldau saksøker sin tidligere agent for flere forhold, blant annet bedrageri.

Syvende sesong av «Game of Thrones» er i gang, og Coster-Waldau er igjen å se som Jaime Lannister.

Fredag saksøkte den danske stjerneskuespilleren sin tidligere agent Jill Littman og agenturet Impression Entertainment. Samarbeidet mellom de to skal ha tatt slutt i 2015, men agenten hevder skuespilleren skal fortsette å betale henne.

Nå går de til rettssak. Det bekrefter Coster-Waldau til danske Ekstrabladet i en SMS.

– Ja. Man lærer så lenge man lever, skriver han til avisen.

Trodde han skrev under på visum

Hvor mye penger det dreier seg om, kommenterer han ikke.

Littman og Coster-Waldau skal i utgangspunktet hatt en muntlig avtale om at ti prosent av inntektene skulle til agenten så lenge hun representerte ham.

I 2015 stoppet betalingene, da samarbeidet tok slutt. I rettsdokumentene kommer det imidlertid fram at Coster-Waldau har skrevet under på to dokumenter, i 2011 og 2014, som stadfester at skuespilleren skal fortsette å betale ti prosent av inntekten sin fram til «Game of Thrones» tar slutt.

Skuespillerens advokat skriver i rettsdokumentet at dokumentene skuespilleren har skrevet under på er «ren og skjær humbug». Ifølge rettsdokumentene ble de underskrevne dokumentene presentert som et visum, som omhandler særlig oppholdstillatelse og arbeidstillatelse i USA for blant annet skuespillere.

– Jeg er skuffet

Advokaten skriver videre at Coster-Waldau har skrevet under i god tro uten å lese det. Han skal altså ikke ha vært klar over at det fikk konsekvenser utover den muntlige avtalen.

Deadline skriver at Littman, i en erklæring til domstolen i Los Angeles, uttrykker skuffelse over skuespilleren.

«Jeg er skuffet over at han, i tillegg til å avstå fra sin kontraktfestede forpliktelse til å betale Impression for det harde arbeidet som han har uttrykt takknemlighet for mange ganger, har valgt å offentliggjøre problemene våre istedet for å overholde avtalen som han villig og vitende samtykket til», skal det stå.