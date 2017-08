«Game of Thrones»-skuespiller avslører innspillingsstart for sesong åtte

Danske Nikolaj Coster-Waldau røper at han er tilbake på filmsettet til «Game of Thrones» i oktober.

Kun finaleepisoden gjenstår av den syvende sesongen av «Game of Thrones». Og noen fans har kanskje begynt å se fram til den neste sesongen. De første sesongene ble filmet mellom juli og desember, men innspillingen av den åttende sesongen har fortsatt ikke kommet i gang. Og ifølge Coster-Waldau begynner den ikke før om noen måneder.

– Jeg vet ikke hva som kommer til å skje neste sesong. Vi drar tilbake i oktober, så kanskje vi i løpet av de neste ukene får manuset og finner ut av det. Jeg er veldig nysgjerrig, sier den danske skuespilleren til filmnettstedet Collier.

Sesong åtte kan komme i september neste år

De første seks sesongene har hatt ti episoder hver, mens den syvende kun har hatt syv episoder. Det er ventet at den åttende sesongen kun skal bestå av seks episoder.

HBO har foreløpig ikke gått ut med en offisiell premieredato. Dersom innspillingen bruker de sedvanlige seks månedene, og post-produksjonen tar like langt tid som for sesong syv, kan vi vente sesong åtte rundt september-tider, skriver Collier.

Hackere truer med å lekke siste finalen

Hackerne som står bak flere lekkasjer fra HBO den siste tiden, truer med å lekke finaleepisoden til sesong syv, skriver Mashable. Hackerne, som kaller seg selv «MR Smith Group» har tidligere lekket manuset til serien, samt personinformasjon til flere av skuespillerne.

HBO sier i en uttalelse til Mashable at de ikke er i dialog med hackerne, og at de ikke kommer til å kommentere hver gang ny informasjon kommer ut i saken.

Coster-Waldau er nå i en bitter pengestrid med sin tidligere agent Jill Littman, etter at han føler seg lurt til å skrive under dokumenter. Hun hevder skuespilleren skal fortsette å betale henne ti prosent av «Game of Thrones»-inntektene, til tross for at samarbeidet deres opphørte i 2015.