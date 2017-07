Ed Sheeran slettet Twitter-kontoen etter «Game of Thrones»-episode

Etter premieren på den syvende sesongen av «Game of Thrones», hvor Ed Sheeran dukker opp, ble stjernens Twitter-konto slettet.

I mars ble det klart at den britiske superstjernen hadde fått en rolle i den syvende sesongen av «Game of Thrones». I premieren som kom natt til mandag, fikk seerne se Sheeran sitte rundt leirbålet syngende på en trall. Og nærmest på samme tid som han dukket opp på skjermen, forsvant han fra Twitter.

Superstjernen har aldri vært fan av sosiale medier, noe han blant annet snakket om i et stort VG-intervju tidligere i år.

– Jeg ser absolutt ingen fordeler med det, sa han da.

Han har til tross for det vært å finne på både Instagram og Twitter. I alle fall fram til tirsdag. Selv om Sheeran har vært lite aktiv på Twitter, valgte han nå å slette hele kontoen.

Tidligere denne måneden sa artisten til The Sun at han hadde sluttet med Twitter på grunn av stygge kommentarer.

– Jeg går på og det er ingenting annet enn folk som sier slemme ting. Twitter er en plattform for det, sa han.

Nå er hele kontoen borte.

Om slettingen av kontoen har noe med kommentarer i kjølvannet av «Game of Thrones»-episoden å gjøre er uvisst, men det har kommet mye krass kritikk av at Sheeren dukker opp i serien. Flere uttrykker at de håper Sheeren er en av dem som blir drept i sesongen.

På Instagram valgte Sheeran å legge ut et bilde fra innspillingen av scenen, ikledd Lannister-uniform.