Denne dødsscenen ble aldri vist i «Game of Thrones»

Skuespilleren bak karakteren Myrcella Baratheon forteller hvordan dødsscenen egentlig skulle sett ut. – Hjernen min skulle vært spredd over hele skipet.

«Game of Thrones» er kjent for sine mange og brutale drapsscener. Én av karakterene ble imidlertid spart for en grusom død – i alle fall på skjermen.

Fikk du med deg dette: Ed Sheeren får rolle i «Game of Thrones».

Nell Tiger Free spilte rollen som Myrcella Baratheon som møtte sin ende i sesong fem av serien. Datteren av Cercei og Jaime Lannister kollapset i armene til sin far med blod rennende fra nesen etter å ha blitt forgiftet i sesongavslutningen.

I sesong seks så vi broren og faren sørge over henne i en seremoni.

I et intervju med MYM Buzz forteller Free hvordan scenen egentlig skulle utspilt seg. Hennes skjebne skulle nemlig ligne dødsfallet til broren Joffrey, som kastet opp og ble lilla i ansiktet.

– Jeg vet ikke om jeg burde si dette, men det som opprinnelig skjedde var at de ga meg sånne moste bananer med jukseblod, og hjernen min skulle liksom vært spredd over hele skipet, sier Free i videointervjuet.

Hun forteller videre at årsaken til at den brutale døden ble klippet bort var at døden skulle reflektere livet til karakteren, altså søtt.

Sesong syv av «Game of Thrones» har premiere 16. juli i USA og 17. juli på HBO Nordic.

Her kan du se bilder fra den kommende sesongen.