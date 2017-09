Amerikanske medier: «Game of Thrones»-stjerner forlovet

Kit Harinton (30) og Rose Leslie fant tonen på sett i 2012, og nå skal stjernene være forlovet.

Det var ikke bare på skjermen at det var hett mellom Kit Haringon og Rose Leslie (30). De to fant nemlig tonen på sett, og har datet siden 2012. Nå skriver flere amerikanske medier, som People, NME og The Sun, at paret skal være forlovet. De viser til ikke-navngitte kilder.

Skuespillerne bekreftet ikke at de var et par før i fjor.

Harington har i et intervju med italienske Vogue fortalt om ukene han tilbrakte på Island under «Game of Thrones»-innspillingen:

– Fordi landet er vakker, fordi nordlyset er magisk og fordi det var der jeg forelsket meg, sa han.

– Hvis du allerede er tiltrukket av noen, og vedkommende spiller den du er forelsket i i en serie, er det veldig lett å forelske seg, fortsatte han.

Leslie forklarte i 2014 at hun kjente Harington fra før de ble kolleger i «Game of Thrones», og at det var et privilegium å jobbe sammen med ham.

Harington avslørte i juni, under «The Late Late Show with James Corden» at de hadde blitt samboere.

– Jeg er veldig, veldig lykkelig og det går bra. Hun har alle mulige ideer for huset, sa han.

De har selv ikke bekreftet forlovelsen.

