Serena Williams forlovet med Reddit-grunnlegger

Tennisstjernen Serena Williams (35) offentliggjorde forlovelsen med Alexis Ohanian (33) gjennom et dikt på nettsamfunnet Reddit.

Proffidrettsutøveren har tidligere vært svært privat når det kommer til forholdet, men torsdag lettet hun på (brude)sløret.

Via sin verifiserte Reddit-konto la hun under tittelen «Jeg sa ja» ut en tegning av en kvinne i tennistøy som blir tilbudt en diamant av en mann på kne som har Reddit-logo på skjorten sin.

Hun la også ut et dikt på forumet «r/isaidyes» hvor folk deler historier om frierier:

«Jeg kom hjem/ Litt sent/ Noen hadde pakket en bag for meg/ Og en vogn ventet/ Destinasjon: Roma/ Til å eskortere meg til min egen «prins»/ Tilbake der våre stjerner kolliderte første gang/ Og nå er sirkelen sluttet/ Ved det samme bordet der vi møttes tilfeldig/ Denne gangen overlot han ingenting til tilfeldighetene/ Men med overlegg/ Ned på ett kne/ Han sa fire ord/ Og jeg sa ja».

VINNER: Serena Williams slik vi er vant til å se henne. Her feirer hun å ha vunnet første sett i kvinnenes finale på Wimbledon i sommer mot tyske Angelique Kerber. Foto: Andrew Couldridge , Reuters

Ifølge CNN bekrefter en talsperson for Ohanian at han fridde mens paret var på ferie i Roma. Han la også ut en lenke til Williams’ Reddit-oppdatering og skrev «Hun sa ja» på sin Facebookside.

Alexis Ohanian grunnla Reddit sammen med Steve Huffman i 2005 og solgte det til Conde Nast året etter. Ifølge International Business Times har teknologi-gründeren, investoren og nettaktivisten en innrapportert formue på 4,5 millioner, eller 35 millioner kroner.

Ifølge IBT møttes Ohanian og Williams på en lunsj i oktober 2015, og han skal flere ganger ha vært tilstede på tribunen for å støtte henne under turneringer. Paret skal verne om privatlivet, men hun deler av og til bilder av de to på sin Instagram-konto - senest for fire uker siden i utkledning.

Williams, som for tiden er rangert som verdens nest beste spiller, skal ha tjent 250 millioner i år, og har ifølge Forbes en formue på 1,3 milliarder. Hun er den 40. på listen over verdens best betalte idrettsutøvere.

Det vites ikke når bryllupsdatoen er. Williams er i gang med forberedelsene til Australian Open som starter i januar.