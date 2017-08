Terry Pratchetts uferdige bøker destruert med dampveivals

Ingen vil få lese den kjente forfatterens upubliserte verker

Den britiske forfatteren Terry Pratchetts uferdige bøker ble destruert av en gammeldags dampveivals fredag, i tråd med forfatterens ønsker, skriver The Guardian.

Pratchett var 66 år gammel da han døde i 2015 etter lang tids sykdom. Til sammen skrev han over 70 bøker som har blitt solgt i flere titalls millioner eksemplarer verden over. Han er mest kjent for den satiriske Discworld-serien.

Fantasy-fan? «Game of Thrones»-skuespiller avslører innspillingsstart for sesong åtte.

Forfatterens ønske: Vals over alt sammen

Til tross for at han fikk Alzheimers sykdom i 2007 fortsatte han å skrive, men han var klar på én ting: ingen skulle få lese noen av de uferdige bøkene hans etter hans død.

– Hva det måtte være han jobbet på når han døde skulle tas ut sammen med PC-en hans, bli lagt midt i veien, og en dampveivals skulle valse over alt sammen, sa Neil Gaiman, forfatter og en av Pratchetts nærmeste venner, til The Times i 2015.

Nå har Pratchetts ønske gått i oppfyllelse.

Fredag meldte The Guradian om at Rob Wilkins, Pratchetts sekretær og personlige assistent, la ut en melding på den avdøde forfatterens Twitter-konto. Der skrev han at han var «i ferd med å fullføre sin forpliktelse overfor Terry».

På bildet holder han Pratchetts harddisk, og i bakgrunnen kan det skimtes en gammeldags dampveivals. Like etter publiserte han et nytt bilde – da var oppdraget gjennomført

Skal stilles ut i september

Den profilerte forfatteren Terry Pratchett har blitt omtalt som et ikon innen fantasy-litteraturen. For åtte år siden ble han slått til ridder av dronning Elizabeth for sitt bidrag til litteraturen.

Den ødelagte harddisken skal vises frem under en stor utstilling om den avdøde forfatterens liv og verker, som åpner i Salisbury-museet i september.

Dampveivalsen «Lord Jericho» som ble brukt til å oppfylle forfatterens ønske er en gammeldags John Fowler & Co-modell fra dampmaskin-utstillingen Great Dorset Steam Fair.

The Guardian beskriver det hele som et symbolsk øyeblikk som illustrerer Pratchetts unike humor. Forfatterens fans svarte på Twitter-meldingen med humoristiske kommentarer.

«Harry Potter»-forfatter: Skrev hemmelig manuskript på Halloweenkjole.