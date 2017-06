Ryan Lochte er blitt pappa

Den olympiske gullmedaljevinneren delte nyheten på Instagram torsdag.

– Jeg har aldri sett et mirakel før. Før denne morgenen klokken 5.46 da Caiden Zane Lochte ble født, skriver Lochte på Instagram.

Svømmeren, som innehar hele 12 OL-medaljer, og Playboy-modellen Kayla Rae Reid (25) kunngjorde i desember at de ventet barn. Torsdag morgen ble de foreldre for første gang.

– Jeg klarer ikke å slutte å gråte av glede, skriver 32-åringen videre på Instagram.

Lochte og Reid forlovet seg i oktober i fjor, kort tid etter at han skapte overskrifter for et oppdiktet ran under Rio-OL. Sannheten var at han og tre andre svømmere hadde drevet hærverk på en bensinstasjon. Straffen fra den olympiske komité var 10 måneders utestengelse.

Lochte har senere bedt om unnskyldning.

– Jeg vil beklage min oppførsel sist helg, for ikke å være mer forsiktig og ærlig i hvordan jeg beskrev hendelsene den dagen, het det i en uttalelse fra svømmeren.

I september var Lochte å se under den amerikanske versjonen av «Skal vi danse». Under en episode skal to menn ha stormet scenen i «Anti-Lochte-T-skjorter»