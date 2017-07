Woody Allen-konsert avbrutt av toppløs-aktivister

Midt under en konsert med filmlegenden stormet to toppløse aktivister fra gruppen Femen på scenen. For å protestere mot «stillheten» rundt overgrepsbeskyldningene mot Woody Allen.

Det var under en konsert med Woody Allens jazzband i Hamburg at to aktivister med bar overkropp stormet scenen. De ropte og skrek slagord med en forfjamset Woody Allen som tilskuer. Bandet stoppet musikken mens sikkerhetsvakter forsøkte å dra de to skrikende kvinnene av scenen.

SPILLER I NEW ORLEANS JAZZBAND: Woody Allen på scenen med Jerry Zigmont, Conal Fowkes og Eddy Davis i 2004. Foto: Thomas Kienzle , AP

Aktivistene skal ifølge Hollywood Reporter ha forsøkt å lese høyt fra et brev fra Woody Allens adoptivdatter Dylan Farrow, som tidligere har beskyldt regissøren for å ha misbrukt henne da hun var syv år gammel.

Senere sendte gruppen ut en pressemelding hvor de ønsker å minne publikum på at «(..) han er også en far som liker å stikke fingeren i datteren».

AKSJONERT TIDLIGERE: To Femen-demonstranter i aksjon i Frankrike i November i fjor. Foto: Jacques Demarthon , AFP

En video av hendelsen viser at Woody Allen og bandet ikke lot seg affisere av avbruddet, og fortsatte å spille samtidig som kvinnende ble slept av scenen mens de ropte.

Det var i 2014 Woody Allens adoptivdatter Dylan (31) i et åpent brev publisert i New York Times fortalte sin historie.

Woody Allen avviste anklagene og tok til orde for at det er ekskona Mia Farrow som har pushet datteren til å komme med anklagene.

Gruppen Femen har også tidligere skapt overskrifter med demonstrasjonene sine.

Tidligere i år demonstrerte de mot den franske presidentkandidaten Marine Le Pen.