Wirkola med Hollywood-retur etter frustrerende start

HAUGESUND (VG) Fire år etter forrige Hollywood-film er Tommy Wirkola tilbake. I mellomtiden måtte han hjem og få ut frustrasjon og ramsalt humor på morsmålet.

Finnmarkingen i Hollywood har ikke vært å se i registolen på et internasjonalt prosjekt siden 2013, da «Hansel og Gretel» kom ut. Med gigantstudioet Paramount i ryggen ble resultatet kritikerflopp, men en stor kassasuksess.

Året etter var han imidlertid tilbake i Norge igjen og lagde «nazizombie»-oppfølgeren «Død snø 2», og en ny runde med drøy, ramsalt humor og gørr. Det første møtet med Hollywood ble til tider frustrerende, med mye nei på humoren hans.

SYV GANGER NOOMI: Den svenske skuespilleren fikk seg litt av en utfordring med å spille syv versjoner av seg selv. Foto: Norsk filmdistribusjon

– Det var en hard prosess på mange måter. Lærerikt, men jeg hadde aldri opplevd noe lignende. Jeg ble hevet inn i studioprosessen med mange som sa: Det kan du ikke gjøre, og det kan du heller ikke gjøre. Og det meste kom etter jeg hadde filmet det, forteller regissøren på besøk under filmfestivalen i Haugesund.

– I klipperommet fikk jeg høre; Det er for drøyt. Dét kan fornærme den, og dét kan fornærme den. De skal lage et produkt, mens jeg hadde en spesifikk ide om hva jeg ville lage. Jeg måtte ta bort ganske mye.

–Svei det?

– Veldig. Det var derfor jeg dro hjem og lagde «Død Snø 2», akkurat som jeg hadde lyst til uten at noen skulle fortelle meg hva jeg skulle gjøre. Jeg vil ikke høres bitter ut, filmen hadde enorm suksess og åpnet mange dører, men det var en hard måte å gjøre det på.

STOLTE PÅ HVERANDRE: Tommy Wirkola og Noomi Rapace var mye alene på settet i Romania under innspillingen av «What Happened to Monday». Foto: Norsk filmdistribusjon

«What Happened to Monday» er laget utenom studiosystemet, i likhet med mange av de siste årenes Oscar-filmer, mange av dem ble kjøpt av studioene etter de er ferdig innspilt. Wirkola mener det gir mer frihet for ham som regissør. Etter at han kom inn i prosjektet ble hele manuset skrevet om. På grunn av den svenske stjernen Noomi Rapace, som Wirkola lenge hadde ønsket å jobbe med.

– Jeg møtte produsentene, og fikk pitche min idé til fimen. Jeg sa jeg ville gjøre det med en kvinne – Noomi. Det gikk de med på, de overtalte finansørene , og mansuet ble skreddersydd for henne. Det føltes veldig rett.

Noomi Rapace spiller ikke mindre enn syv roller i fremtidsvisjonen. Syv identiske kvinner lever skjult i en leilighet. Overbefolkning har nemlig tvunget frem en ekstrem ettbarnspolitikk – myndighetene jakter nemlig brutalt på familier med mer enn ett barn. I et intervju med The Independent snakker hun den ekstreme fysiske utfordringen det var. Hun trente klokken fire om morgenen, gikk aldri ut på middag og så ingen andre.

– De første to månedene var det nesten bare henne på sett. Det er veldig teknisk og krevende for skuespillere å spille mot en grønn skjerm, eller en tennisball som skal vise hvor hun skal se. Det var tøft for henne, og en tålmodighetsprøve. Samtidig skal hun skal gjøre emosjonelle scener mot seg selv! Det kan være skremmende for mange, men jeg visste hun var fryktløs.

– Kom hun til deg med frustrasjonene?

– Min jobb var mye å prøve å skjerme henne, og bare få henne inn når hun skulle spille. Men noen ganger var det umulig. Vi kom veldig godt overens, og stolte mye på hverandre. Det var veldig ofte bare oss, og vi ble veldig godt kjent under innspillingen.

Wirkola er kjæreste med den norske modellen Kamilla Alnes, men har ikke bidratt til noen eventuell overbefolkning av kloden med å få barn. Selv om filmen har et alvorlig tema er han opptatt av å ikke «preke».

– Forfatterne har gjort mye research på emnet. Verden har mange problem, dette er ett av dem. Filmen skulle ha en stor idé, men først og fremst er det en underholdningsfilm.