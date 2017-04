Barnestjerne skriver at hun ble diagnostisert med PTSD etter å ha blitt voldtatt

«Little Miss Sunshine»-stjernen Abigail Breslin (21) forteller at hun ble voldtatt av en som hun var i et forhold med.

Tidligere denne måneden tok skuespilleren Abigail Breslin (21) til sosiale medier for å fortelle at hun har blitt seksuelt misbrukt av noen hun kjente.

Hollywood-stjernen delte et bilde på Instagram, som inneholdt en tekst om samtykke til sex. Til bildet skrev hun: «Jeg kjente min overfallsmann».

Nå deler Breslin flere detaljer om sin historie med sine 500.000 Instagram-følgere.

Skuespilleren, som ble kjent da hun som 10-åring spilte filmen i «Little Miss Sunshine», delte først et bilde med statistikk fra en amerikansk organisasjon som viser at få voldtekter blir anmeldt.

Da en av hennes Instagram-følgere skrev i kommentarfeltet at «anmeldte voldtekter er de eneste voldtektene som teller», svarte Breslin med å forklare hvorfor hun selv ikke anmeldte voldtekten hun ble utsatt for, melder US Weekly.

«Jeg var i sjokk og total fornektelse. Jeg ville ikke se på meg selv som et «offer», så jeg undertrykte det og lot som om det aldri hadde skjedd», skriver skuespilleren på Instagram.

Videre skriver Breslin at hun var i et forhold med voldtektsmannen.

«Jeg fryktet å ikke bli trodd. Jeg var også redd for at dersom saken ikke førte fram, ville han fortsatt finne ut av det og skade meg enda mer», skriver hun.

OSCAR: Abigail Breslin var Oscar-nominert for beste kvinnelige birolle for sin innsats i «Little Miss Sunshine» i 2007. Foto: Kevork Djansezian , AP/NTB scanpix

21-åringen, som snart er aktuell i den nye versjonen av «Dirty Dancing», skriver videre at hun ikke ville at hennes venner og familie skulle vite om overgrepet.

I Instagram-posten skriver hun at hun ble diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse (PTSD) for ett og et halvt år siden, og at hun fortsatt sliter med mareritt og «flashback»

«Voldtekter som ikke er anmeldt teller. Anmeldte voldtekter teller», avslutter hun innlegget med.

Breslin var bare åtte år da hun debuterte som skuespiller i skrekkfilmen « Signs» – og bare ti år da hun i 2007 ble nominert til Oscar for beste kvinnelige birolle i « Little Miss Sunshine».

Hun har siden spilt i filmer som «Maggie», «My Sister's Keeper» og «Helt sikkert, kanskje», samt i TV-serier som «Grey's Anatomy» og «Scream Queens».