Verdens best betalte kvinnelige skuespillere tjener mindre enn tiende best betalte mann

De ti best betalte kvinnelige skuespillerne tjener to milliarder mindre enn de ti best betalte mennene i samme kategori.

Magasinet Forbes offentliggjorde i går sin årlige liste over best betalte skuespillere. Den mannlige skuespilleren som troner øverst, er Mark Wahlberg. Han tjente omtrent 537 millioner kroner før skatt de siste tolv månedene.

Emma Stone troner øverst blant de kvinnelige skuespillerne med en inntjening på omtrent 205 millioner kroner. Hun danker dermed ut fjorårets mest innbringende kvinne, Jennifer Lawrence.

Stones lønning ligger nesten 75 millioner kroner lavere enn den som figurerer på tiende plass over de best betalte mannlige skuespillerne.

Det amerikanske nettstedet E! har sett på lønningene til de ti best betalte mannlige og kvinnelige skuespillerne. Til sammen tjente de ti best betalte mennene mer enn 3 milliarder kroner. De ti best betalte kvinnene tjente mer enn 1 milliard kroner tilsammen.

Det betyr at det skiller mer enn 2 milliarder kroner mellom de ti best betalte kvinnelige skuespillerne og de mannlige.

Skjev kjønnsbalanse i filmindustrien

Knut Alfsen, forbundsleder for Skuespillerforbundet, tror det er en kombinasjon av flere ting som kan føre til at kvinner tjener mindre enn menn i bransjen.

– Det kan både være ulikheter i typen roller de spiller, og antall dager på filmsettet. Sett i lys av de klare kjønnsforskjellene som finnes i bransjen, forklarer han.

Alfsen forteller at i Norge er skuespillere enten fast ansatte på et teater, ansatt for ett år om gangen eller leid inn for prosjekter. Filmskuespillerne faller gjerne i den siste kategorien, og det er der det er størst forskjell på lønnen.

– Det er noen få som får en forhandlingsstyrke gjennom at de blir kjente og ettertraktede, dermed kan de forhandle opp lønnen sin. Der er det veldig stort sprik i hva skuespillere tjener, forteller han.

I tillegg peker han på at det er en skjev kjønnsbalanse i filmindustrien generelt.

– Statistikken fra Norsk Filminstitutt viser at det er færre roller til norske kvinner i filmbransjen. De rollene som finnes, er kanskje mindre enn menns, noe som gir kvinner færre dager på settet, forteller han.

– Vi arbeider for moderat kjønnskvotering, det vil si at når det kunstneriske skal gå først, men at kjønnsbalanse også skal være noe bransjen jobber for, legger han til.

Skuespillerforbundet har forhandlet frem en tariffavtale med arbeidsgiverne i Virke Produsentforening, og den setter en minstelønn per dag på filmsettet, forklarer Alfsen.

Ti best betalte kvinnelige skuespillere

10. Amy Adams tjente 11,5 millioner dollar, det tilsvarer 90.327.900 kroner.

9. Julia Roberts tjente 12 millioner dollar, det tilsvarer 94.255.200 kroner.

8. Cate Blanchett tjente 12 millioner dollar, det tilsvarer 94.255.200 kroner.

7. Charlize Theron tjente 14 millioner dollar, det tilsvarer 109.964.400 kroner.

6. Emma Watson tjente 14 millioner dollar, det tilsvarer 109.964.400 kroner.

5. Mila Kunis tjente 15,5 millioner dollar, det tilsvarer 121.746.300 kroner.

4. Melissa McCarthy tjente 18 millioner dollar, det tilsvarer 141.382.800 kroner

3. Jennifer Lawrence tjente 24 millioner dollar, det tilsvarer 188.510.400 kroner.

2. Jennifer Aniston tjente 25,5 millioner dollar, det tilsvarer 200.292.300 kroner.

1. Emma Stone tjente 26 millioner dollar, det tilsvarer 205.396.100 kroner

Ti best betalte mannlige skuespillere

10. Akshay Kumar tjente 35,5 millioner dollar. Det tilsvarer omtrent 278.838.300 kroner.

9. Salman Khan tjente 37 millioner dollar, det tilsvarer omtrent 290.620.200 kroner.

8. Shah Rukh Khan tjente 38 millioner dollar, det tilsvarer omtrent 298.474.800 kroner.

7. Tom Cruise tjente 43 millioner dollar, det tilsvarer omtrent 337.747.800 kroner.

6. Robert Downey Jr. tjente 48 millioner dollar, det tilsvarer omtrent 377.020.800 kroner.

5. Jackie Chan tjente 49 millioner dollar, det tilsvarer omtrent 384.875.400 kroner.

4. Adam Sandler tjente 50,5 millioner dollar, det tilsvarer omtrent 396.657.300 kroner.

3. Vin Diesel tjente 54,5 millioner dollar, det tilsvarer 428.075.700 kroner.

2. Dwayne Johnson 65 millioner dollar, det tilsvarer 510.549.000 kroner.

1. Mark Wahlberg 68 millioner dollar, det tilsvarer 537.189.800 millioner kroner.