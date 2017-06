Var fem måneder på vei under innspilling av «Wonder Woman»

Gal Gadots babymage måtte fjernes i klipperommet.

Superheltinne-filmen «Wonder Woman» slår allerede rekorder, og tjente inn 103,3 millioner dollar i premierehelgen i USA.

Den israelske skuespilleren og modellen Gal Gadot hylles allerede i sosiale medier, og nå kommer det fram at hun kanskje har noen superhelt-trekk.

Under det aller siste opptaket til storfilmen var Gadot nemlig fem måneder på vei med sitt andre barn – datteren Maya, som ble født i mars.

32-åringen måtte returnere til settet i november for å filme en scene på nytt. Nå med synlig babymage. Frontstykket på kostymet måtte derfor erstattes med grønt stoff, slik at kulen på magen kunne fjernes i post-produksjonen.

– På nærbilder lignet jeg veldig på Wonder Woman. I helfigur så jeg veldig rar ut, som om Wonder Woman var gravid med Kermit the Frog, sier hun til Entertainment Weekly.

«Wonder Woman» er ansett som en milepæl på veien mot likestilling i filmbransjen. Ikke bare er det 12 år siden sist det ble laget film om en kvinnelig superhelt, regissør Patty Jenkins er en av få i bransjen.

– Det er en annen person i meg også, som sitter og følger med akkurat nå og håper inderlig, ikke for bare min del, at denne filmen trosser lave forventninger. Fordi jeg ønsker å se hvilket signal det sender verden, sa Jenkins før premieren.

Men filmen hylles ikke av alle. Den ble bannlyst i Libanon timer før premieren på grunn av Gadots israelske opprinnelse. Skuespilleren har også tjenestegjort to år i den israelske hæren, noe som falt i dårlig jord hos noen.