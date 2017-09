Seinfeld-stjerne har fått brystkreft

Julia Louis-Dreyfus (56) informerte torsdag fansen via sosiale medier at hun har fått diagnosen brystkreft.

Hun gir ingen nærmere detaljer rundt sykdommen, men skriver:

– En av åtte kvinner får brystkreft. I dag var det min tur.

– Den gode nyheten er at jeg har en herlig gruppe av støttende og omsorgsfulle venner og familie, og en fantastisk forsikring gjennom fagforeningen min, forteller hun videre.

Julia Louis-Dreyfus slo gjennom som skuespiller for sin rolle som Elaine i den ekstremt populære situasjonskomedien «Seinfeld». I 2006 vant hun også en Emmy-pris for TV-serien «The New Adventures Of Old Christine» og tidligere denne måneden ble det nok en Emmy for beste kvinnelige hovedrolle i TV-serien «Veep.»

Skuespilleren maner i sin melding i sosiale medier til å bekjempe alle former for kreft og gjøre helsetjenester tilgjengelige for alle.

The Hollywood Reporter skriver at hun fikk diagnosen dagen etter at hun fikk Emmy-prisen.

Ifølge HBO, som produserer serien «Veep», hadde brystkreftdiagnosen ingen innflytelse på beslutningen om å spille inn en siste sesong. HBO vil justere innspillingsplanen dersom det skulle være nødvendig.

– Vår kjærlighet og støtte går til Julia og hennes familie i denne stunden, skriver HBO i en uttalelse ifølge The Hollywood Reporter.

– Vi har stor tiltro til at hun kommer gjennom dette med sin vanlige kraft og uforferdethet, og vi ser frem til at hun får helsen tilbake og kommer tilbake til den siste sesongen av «Veep», sier HBO videre i uttalelsen.

Julia Louis-Dreyfus fikk torsdag støtte fra mange kjendiser, blant annet skuespilleren Christina Applegate som selv har hatt brystkreft. På Twitter gjorde hun det klart at hun er der for å støtte henne.

Også skuespiller Anna Kendrick kommenterte diagnosen på Twitter:

