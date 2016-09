Tyldum: – Det gnistret mellom Pratt og Lawrence

Den norske regissøren er tilbake med storslått sci-fi og romanse i verdensrommet med Jennifer Lawrence og Chris Pratt. Nå er de første levende bildene kommet.

Tyldum har hatt en rakettkarriere i Hollywood og presterte å bli Oscar-nominert for sin første film, «The Imitation Game». Nå er han tilbake med sci-fi romansen «Passengers», med stjernene Jennifer Lawrence og Chris Pratt i hovedrollene.

Se traileren på YouTube

Filmen handler om de to som er romfarere, på et romskip som skal frakte flere tusen mennesker til en fjern, kolonisert planet. Men filmen er langt mer enn sci-fi, bedyrer Tyldum i et intervju med USA Today.

– Det handler om hva som er viktig for å leve et lykkelig liv. Det er romantikk, en kjærlighetshistorie, og en historie om tilgivelse, sier han.

NY STORFILM: Morten Tyldum har premiere på «Passengers» 21. desember i USA. Foto: Chris Pizzello , AP

Han forklarer at Pratt spiller rollen som en mekaniker som har kjøpt seg en billigbillett for å forlate kloden, mens Lawrence er journalist i New York Times som er interessert i romreiser, men som også må har behov for å reise vekk.

Han vil ikke avsløre om det blir hett mellom de to, men sier kjemien mellom Pratt og Lawrence var god.

– De har samme type humor og er begge fenomenale skuespillere, så det gnistret mellom dem, og det er jo det man vil ha!